Elvis: il film di Baz Luhrmann arriva stasera su Sky

Sky Cinema presenta in prima tv Elvis, il film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks, in onda stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Dal visionario regista Baz Luhrmann, arriva in prima tv su Sky Elvis, uno spettacolare biopic musicale, candidato a otto Oscar® alla 95ª edizione degli Academy Awards (Miglior Film, Miglior Attore Protagonista con Austin Butler, Miglior Montaggio, Migliore Scenografia, Migliore Fotografia, Migliori Costumi, Miglior Sonoro, Miglior Trucco e Acconciature), stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (alle 23.00 anche su Sky Cinema Oscar), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K (già al termine della cerimonia degli Oscar).

Protagonisti della pellicola sono Austin Butler e l'attore due volte premio Oscar Tom Hanks, nei panni di Elvis e del suo agente Tom Parker. Con loro anche Olivia DeJonge, che interpreta Priscilla Presley, Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon. Elvis è uno dei tre titoli in concorso quest'anno agli Oscar che nel mese di marzo sono in prima tv sui canali Sky Cinema.

Il film racconta la storia di Elvis (Austin Butler), attraverso il prisma della complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), approfondendo le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di 20 anni, dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell'innocenza in America.

