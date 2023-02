Elvis, Austin Butler su Lisa Marie Presley: "Eravamo molto intimi, la sua morte è stata devastante"

Pochi giorni dopo aver preso parte ai Golden Globes 2023 e dopo aver visto Austin Butler salire sul palco per aver interpretato suo padre, Lisa Marie Presley è morta improvvisamente all'età di 54 anni. L'attore è recentemente tornato a parlare della morte della figlia di Elvis Presley, rivelando che i due si erano avvicinati molto prima della sua inaspettata scomparsa.

Lisa Marie aveva elogiato la performance di Butler in Elvis molto prima della stagione dei premi, definendo il giovane interprete "a dir poco spettacolare". Da quel momento in poi lei e sua madre Priscilla hanno partecipato a numerosi eventi al fine di pubblicizzare la pellicola.

Il protagonista del film, intervistato da Jimmy Kimmel, ha recentemente ricordato: "Ho incontrato Lisa per la prima volta quando abbiamo proiettato il film a Graceland. Non ho mai avuto un'esperienza come quella, non avevo mai mai avuto una così immediata affinità con qualcuno. Lei era una persona che non aveva nulla da dimostrare e non si apriva con tutti. Ma si è aperta con me. Siamo diventati molto intimi così velocemente, quindi la sua morte è stata semplicemente devastante per me."

Lisa Marie Presley è deceduta il 12 gennaio 2023 a soli 54 anni a causa di un arresto cardiaco. La cantante è stata sepolta vicino al defunto figlio e a suo padre nella tenuta di famiglia di Memphis dopo una cerimonia funebre alla quale hanno partecipato una serie di star del mondo della musica come Axl Rose dei Guns N' Roses, che ha cantato November Rain.