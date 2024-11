Elton John: Brandi Carlile sul brano per il doc Never Too Late: "Lui non ama dire cose belle su se stesso"

Brandi Carlile ha collaborato con Elton John alla scrittura della musica del suo documentario in uscita, dal titolo Elton John: Never Too Late. Secondo il comunicato stampa pubblicato da Disney, la canzone omonima intitolata Never Too Late, che è inserita nei titoli di coda del documentario.

Nel corso dell'estate 2023, Carlile e John si sono incontrati varie volte per lavorare sodo alla canzone, incontrandosi spesso a cena, dopo la fine del tour del cantante, Farewell Yellow Brick Road. La canzone è nata dopo che la cantautrice ha visto una versione preliminare del documentario.

Qualcosa da dire

Elton John sostiene che la canzone di Brandi Carlile riassuma perfettamente tutto il documentario:"Quello che ha visto lo ha messo in parole in modo molto conciso, riassumendo quell'ora e quaranta minuti in un testo, ed è stato incredibile". Un lavoro che ha emozionato particolarmente Brandi Carlile.

"Ho amato in particolare alcune di quelle immagini d'archivio" ha spiegato la cantante "mi hanno riportata indietro alla mia infanzia. È stato come se la mia vita da ammiratrice di Elton mi fosse passata davanti agli occhi. E sono arrivata alla conclusione che avevo qualcosa da dire su di lui e volevo che fosse lui a dirlo".

Raccontarsi

Un altro aspetto della lavorazione del documentario su Elton John l'ha colpita:"Amo il fatto che Elton non ami riflettere su se stesso. È troppo orientato al futuro. È sempre in movimento. E sono così ispirata da questa sua tenacia. Penso che 'tenace' sia una parola che non viene associata abbastanza spesso a Elton John".

Carlile ritiene che la popstar sia un forza della natura:"Ha superato molte cose. E volevo, in qualche modo, fermarmi per un momento, rallentare e scrivere un testo su questo per lui, perché non ama dire cose carine su se stesso". Dopo la presentazione al Toronto International Film Festival, il documentario Never Too Late è stato presentato al BFI London Film Festival.