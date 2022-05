Elton John: il documentario Goodbye Yellow Brick Road sarà distribuito da Disney+

Il documentario Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend sarà distribuito da Disney+.

La piattaforma, inoltre, potrà ottenere i diritti per trasmettere l'ultimo concerto americano della star della musica che andrà in scena al Dodger Stadium nel mese di novembre.

Il regista del documentario Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend sarà David Furnish, il marito dell'artista, che collaborerà con R.J. Cutler, già autore di The World's a Little Blurry dedicato alla vita e alla carriera di Billie Eilish.

Il nuovo film sarà dedicato al tour Farewell Yellow Brick Road e potrà contare su interviste inedite e materiale tratto dagli ultimi concerti di Elton John. I fan potranno inoltre vedere del materiale inedito e foto della lunga carriera della star.

Bob Chapek, CEO di Disney, ha dichiarato: "Non ci sono più superlativi per descrivere Elton John e il suo impatto sulla musica e sulla cultura, semplicemente non ha rivali. Come una buona storia della Disney, la musica di Elton ha un appeal universale e la capacità di entrare in connessione con gli spettatori a un livello profondamente personale. Ha fatto parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha aiutato a rendere Il Re Leone un immediato classico e non potremmo essere più entusiasti nel collaborare con lui a questo nuovo documentario".

David Furnish ha sottolineato: "Io ed Elton non potremmo pensare a un collaboratore migliore rispetto a R.J. Cutler per un film che rappresenta qualcosa in più rispetto alla carriera di Elton, è la sua vita. Dal Troubadour al Dodger Stadium, sapevamo che R.J. avrebbe aiutato a guidare la storia di Elton e i suoi tanti strati in un modo che sembri autentico ed evocativo. Siamo in estasi nel poter collaborare insieme".