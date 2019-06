Elton John contro Putin: "La censura di Rocketman dimostra che è ipocrita"

Rocketman è stato censurato in Russia ed Elton John, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Putin in una recente intervista, ha affrontato la situazione criticando la posizione presa dal politico. Al centro delle polemiche c'è un intervento in cui il presidente russo ha sostenuto che le idee liberali siano obsolete.

Elton John ha scritto: "Caro Presidente Putin, sono stato profondamente sconvolto quando ho letto la sua recente intervista rilasciata al Financial Times. Sono fortemente in disaccordo con lei per quanto riguarda l'idea che cercare di mettere in pratica delle politiche che cerchino di accettare la diversità multiculturale e sessuale sia obsoleto nelle nostre società".

L'artista, la cui vita è stata raccontata in Rocketman, ha proseguito sostenendo: "Trovo che ci sia dell'ipocrisia nel vostro commento riguardante il fatto che vuole le persone appartenenti alla comunità LGBT siano "felici" e che "non avete alcun problema nei loro confronti". I distributori russi hanno tuttavia scelto di censurare in modo importante il mio film Rocketman rimuovendo ogni riferimento al fatto che abbia trovata la vera felicità grazie al mio rapporto, che dura da 25 anni, con David e al poter crescere i miei due meravigliosi figli. A me sembra ipocrita".

La popstar ha concluso la sua missiva sostenendo: "Sono orgoglioso nel vivere in una parte del mondo in cui i nostri governi si sono evoluti riconoscendo il diritto umano universale di amare chi si vuole. E sono realmente grato per l'avanzare delle politiche governative che hanno legalmente sostenuto e permesso il mio matrimonio con David. Questo ha portato a entrambi un tremendo conforto e grande felicità".

Vladimir Putin aveva invece sostenuto: "L'idea liberale è diventata obsoleta ed è entrata in conflitto con gli interessi della maggior parte della popolazione. I valori tradizionali sono più stabili e maggiormente importanti per milioni di persone rispetto a questa idea liberale". Parlando al modo in cui le persone omosessuali vengono trattate in Russia il politico aveva aggiunto: "Non sto cercando di insultare nessuno perché siamo stati condannati per la nostra presunta omofobia. Ma non abbiamo problemi con le persone LGBT. Lasciate che vivano come vogliano, anche se alcune cose ci sembrano eccessive. Ora sostengono che i bambini possano avere cinque o sei ruoli di genere. Lasciate che tutti siano felici, non abbiamo alcun problema, ma questo non deve permettere di mettere in ombra la cultura, le tradizioni e i valori tradizionali legati alla famiglia di milioni di persone che rappresentano la maggior parte della popolazione".

