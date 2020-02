Elton John su Bohemian Rhapsody vs Rocketman: "Il nostro film racconta la verità"

Dopo la recente vittoria agli Oscar 2020 ottenuto per Rocketman, il cantante Elton John ha paragonato il biopic dedicato alla sua vita a Bohemian Rhapsody, grande successo cinematografico basato sulla carriera dei Queen, rivelando che secondo lui il primo racconta la pura verità rispetto al secondo.

Nonostante entrambe le pellicole siano dirette da da Dexter Fletcher, che per Bohemian Rhapsody ha sostituito in corsa Bryan Singer, Elton John sostiene la loro diversità, soprattutto nel raccontare la verità: "Il nostro dice la verità, anche se è una fantasia. La mia vita non può essere ricoperta di zucchero, e non volevo che lo fosse."

Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, arrivato nelle sale nel 2018, era stato accusato di aver stravolto alcuni fatti realmente accaduti nella vita dei Queen e di Freddie Mercury. Questo è accaduto perché tutto il team di sceneggiatori ha dovuto adattarsi ad alcune richieste di Bryan May e Roger Taylor, che apparivano nelle vesti di produttori esecutivi musicali.

Nonostante questo, Elton John ha anche parlato molto bene del film: "La performance di Rami Malek gli è valsa un Oscar; Taron Egerton non è stato nominato, ma sono stati entrambi spettacolari. Bohemian Rhapsody è un film per tutti, e ha funzionato alla grande. Ha portato la grande musica di Freddie Mercury a un sacco di persone che non ne avrebbero mai sentito parlare."