Sydney Sweeney, critiche per una pubblicità: non aveva il permesso per i reggiseni sopra la scritta Hollywood

In base a quanto riporta il Los Angeles Times, Sydney Sweeney si sarebbe avvicinata alla famosa scritta di Hollywood per coprirla con dei reggiseni, in relazione ad una campagna pubblicitaria, ma senza avere alcun tipo di permesso.

Si è trattato di uno stunt promozionale per un nuovo marchio di intimo femminile ma senza la concessione ufficiale della autorità competenti, come ha sottolineato la Camera di Commercio di Hollywood nelle ultime ore.

Il video di Sydney Sweeney vicino alla Hollywood Sign

Sul proprio account Instagram, Sydney Sweeney ha pubblicato un video dell'operazione effettuata insieme ad un piccolo team di lavoro con un furgone pieno di indumenti intimi prima di dirigersi verso le Hollywood Hills. Giunta alla famosa scritta 'Hollywood', Sweeney ha legato insieme i reggiseni e li ha appesi sopra le lettere.

La Camera di Commercio di Hollywood, che detiene i diritti della proprietà intellettuale del monumento ha dichiarato che l'operazione notturna con protagonista Sydney Sweeney non era affatto autorizzata, notizia confermata anche dall'organizzazione no profit Hollywood Sign Trust.

Il comunicato della Camera di Commercio di Hollywood contro l'azione di Sydney Sweeney

"Chiunque intenda utilizzare e/o accedere alla scritta di Hollywood per scopi commerciali deve ottenere una licenza o un permesso dalla Hollywood Chamber" ha dichiarato Steve Nissen, chief della Hollywood Chamber of Commerce in una nota "La produzione che ha coinvolto Sydney Sweeney e la scritta di Hollywood, come riportato da TMZ, non era autorizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce né ne avevamo conoscenza preventiva".

Al momento, non è stata ancora presentata una denuncia per violazione di proprietà nei confronti di Sydney Sweeney. Non è la prima volta che una campagna pubblicitaria con protagonista la star di Euphoria. Mesi fa, l'attrice è stata il volto della campagna di jeans American Eagle, con lo slogan 'Sydney Sweeney Has Great Jeans', un gioco di parole con 'great genes' che ha generato un polverone mediatico diventando anche un caso politico con tanto di intervento del presidente Donald Trump.