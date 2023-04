Elon Musk: qual è il significato del meme del cane che compare su Twitter?

Lunedì 4 aprile, senza preavviso, l'iconico logo dell'uccellino di Twitter sopra il pulsante Home della versione web del social network è scomparso. Al suo posto c'è un cane e molti si sono chiesti il suo significato. Il nuovo logo rappresenta uno Shiba Inu, simbolo della criptovaluta 'Dogecoin', di cui il nuovo proprietario del social è un grande sostenitore. La modifica del logo ha fatto schizzare il valore di Dogecoin del 30%.

Elon Musk ha pubblicato un post in cui Shiba Inu viene fermato da un agente di polizia alla guida di un'automobile. Sulla sua patente c'è l'immagine dell'uccellino. "È una vecchia foto", spiega il cane al poliziotto. Il proprietario del social ha riproposto anche una vecchia conversazione con un utente che, tempo fa, gli chiedeva di acquistare Twitter e sostituire il logo dell'uccellino con quello del doge. "Come promesso", ha scritto il miliardario.

In realtà Elon Musk è sempre stato un grande sostenitore dei Dogecoin, in più occasioni ha invitato i suoi follower ad acquistarli. Per questo motivo, Musk è stato chiamato in causa da un gruppo di investitori che l'accusano di aver fatto salire il prezzo della moneta di oltre il 36.000% in due anni. L'imprenditore ha chiesto al giudice di archiviare la causa di 258 miliardi di dollari. I suoi avvocati sostengono che non è illegale "Twittare parole di sostegno o immagini divertenti su una criptovaluta legittima".

Pochi mesi fa, sul Financial Times è apparso un articolo che anticipa alcune decisioni future di Elon Musk, tra cui quella di dare la possibilità agli utenti di Twitter di effettuare transazioni in criptovalute.