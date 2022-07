"Elon Musk non prova niente per Amber Heard", afferma una testata statunitense

Secondo quanto riportato da una testata statunitense, Elon Musk non prova più niente per Amber Heard e per questo motivo ha scelto di non testimoniare al processo.

Secondo quanto rivelato da un insider a Geo News Elon Musk, che ha recentemente incontrato Papa Francesco con i suoi figli adolescenti, non ha tempo per pensare alla sua ex Amber Heard: il miliardario di Tesla è andato avanti e ha consigliato alla sua ex di fare lo stesso in un tweet di qualche settimana fa.

Musk ha scelto Twitter lo scorso venerdì, la piattaforma social che sta acquistando, per condividere una foto con quattro dei suoi otto figli nella cui didascalia ha scritto: "Onorato di aver incontrato @Pontifex ieri". In un secondo tweet, Elon ha pubblicato una foto di lui e della sua ex moglie, Talulah Riley, in posa per le strade di Venezia.

Il magnate, d'altro canto, non ha scritto neanche una parola a proposito della Heard, con cui è uscito dal 2016 al 2018, dopo che quest'ultima ha perso il processo per diffamazione contro Johnny Depp. Secondo una fonte anonima non prova niente per lei e ha persino deciso di non essere coinvolto nel procedimento legale poiché non ha più intenzione di aiutarla a risolvere i suoi problemi.

Quando usciva con Amber Heard, Elon Musk amava la sua compagnia e adorava spendere soldi per fare regali all'attrice. Ora, d'altro canto, la situazione è completamente cambiata, non prova niente per lei e, sempre secondo l'insider, i recenti gesti dell'uomo più ricco del mondo suggeriscono che non abbia più tempo da dedicare alla star di Aquaman.