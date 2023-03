Elon Musk sull'intelligenza artificiale: "Se non ci fermiamo ora rischiamo sconvolgimenti epocali"

Elon Musk e una serie di figure chiave in ambito di intelligenza artificiale hanno firmato una lettera aperta attraverso la quale hanno chiesto che lo sviluppo dei potenti sistemi di AI sia sospeso per sei mesi, spiegando come la nuova tecnologia potrebbe diventare una minaccia per l'umanità.

Oltre a Musk, tra i firmatari figurano anche Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, e alcuni ricercatori di DeepMind. OpenAI, la società che ha realizzato ChatGPT, ha recentemente rilasciato GPT-4, una tecnologia all'avanguardia che ha impressionato il mondo per la sua capacità di svolgere compiti semplicemente incredibili.

La lettera diffusa dal Future of Life Institute chiede che lo sviluppo venga temporaneamente interrotto, avvertendo il mondo sui rischi futuri che i sistemi più avanzati potrebbero comportare: "I sistemi di intelligenza artificiale, dotati di intelligenza competitiva umana, possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità. Rischiamo sconvolgimenti epocali, credete che sia opportuno sviluppare menti non umane che potrebbero eventualmente essere più numerose e più intelligenti di noi e capaci di sostituirci?".

Ricordiamo che il Future of Life Institute è un'organizzazione senza scopo di lucro che afferma che la sua missione è "allontanare le tecnologie trasformative dai rischi estremi e su larga scala e verso il beneficio della vita". Elon Musk, proprietario di Twitter e amministratore delegato della casa automobilistica Tesla, è elencato come consulente esterno dell'organizzazione.