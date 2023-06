Elliot Page rivela: 'Leonardo DiCaprio mi organizzò un appuntamento con un suo amico'

Elliot Page ha fatto numerose rivelazioni nelle pagine del suo libro di memorie, Pageboy, come la relazione avuta con la collega Olivia Thirlby sul set di Juno, o ancora l'appuntamento organizzatole da Leonardo DiCaprio all'epoca delle riprese di Inception.

Ecco cos'ha scritto l'attore: "Durante le riprese di Inception, un amico di Leonardo DiCaprio è venuto a trovarlo e abbiamo avuto un bel rapporto. Peter era caloroso con tutti, con gli occhi che brillavano e sempre attento. Quando ho visto Leo, gli ho detto che mi piaceva il suo amico e lui ha risposto che anch'io piacevo al suo amico. Per il nostro primo appuntamento siamo andati agli Universal Studios con Leo e sua madre. Sulle giostre io e Peter eravamo seduti vicini, le nostre gambe si toccavano".

Tuttavia, il set di Inception si rivelò carico di pressione: "Un herpes mi è spuntato dalla spina dorsale durante le riprese di Inception, quando avevo 22 anni", ha aggiunto Page. "In un cast pieno di uomini cis, non capivo il ruolo che avevo. Nonostante fosse piacevole lavorare con tutti, mi sentivo fuori posto. Per le prime due settimane del film ho scherzato sul fatto che sarei stata sostituita da Keira Knightley, e a ragione. L'herpes era spuntato per lo stress che il mio corpo provava, era ciò che le mie parole non riuscivano a fare".