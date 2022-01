Elliot Page sarà produttore esecutivo di Nel Mio Nome, documentario su tematiche trans

Elliot Page sarà il produttore esecutivo di Nel mio nome, un documentario su tematiche trans, diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, che sarà presentato in anteprima mondiale presso il Festival di Berlino 2022.

Il film racconta la storia di formazione di quattro amici che condividono importanti punti di svolta nelle loro vite e nelle loro transizioni di genere: il progetto, in realtà, affonda le sue radici nell'esperienza del regista Bassetti che ha vissuto in prima persona la transizione del figlio Matteo.

Nicolò, parlando del figlio, ha spiegato: "La mia esperienza personale di genitore mi ha permesso, come regista, di trovare la sicurezza necessaria per avvicinare i protagonisti di questa storia, per approfondire le loro emozioni, e instaurare un rapporto intimo fatto di fiducia e complicità. Sono davvero grato a Elliot per aver aggiunto la sua prospettiva vissuta per aiutare il nostro film a trovare la sua strada nel mondo".

A proposito della pellicola, Elliot Page ha dichiarato: "Ciò che mi colpisce di Nel mio nome è che presenta in modo così artistico e intenzionale tutti i diversi pezzi che compongono l'identità di una persona. È una meditazione sull'umanità trans e non ho mai visto un altro film del genere. Sono onorato di essere a bordo e non vedo l'ora che tutti lo vedano."