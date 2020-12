Elliot Page: Netflix ha già aggiornato i credits di film e serie tv con l'attore

Scorrendo il catalogo Netflix si può leggere già il nome di Elliot Page tra i credits di opere come The Umbrella Academy e Tales of the City.

Il giorno dopo il tanto chiacchierato coming out di Elliot Page, Netflix ha provveduto a modificare il nome dell'attore nell'elenco dei credits dei film e delle serie tv presenti in catalogo a cui Page ha lavorato in passato.

Roma 2015: Ellen Page sorride sul red carpet di Freeheld

A poche ore dal coming out di Elliot Page, Netflix ha avuto la sensibilità di aggiornare in tempi decisamente rapidi i credits riguardanti i film e le serie tv con Page protagonista. Basta quindi scorrere il catalogo streaming per leggere il nome di Elliot Page tra i credits di opere come The Umbrella Academy, There's Something in the Water, Tallulah, e Tales of the City.

Ricordiamo che Elliot Page tornerà ad essere protagonista della terza stagione di The Umbrella Academy, la cui produzione non è ancora iniziata. I nuovi episodi della serie tv sono stati aggiunti su Netflix questa estate ed hanno riscosso ampio successo, riuscendo addirittura a convincere pubblico e critica più di quanto avesse fatto in precedenza la prima stagione dell'opera ideata da Steve Blackman e basata sull'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bà.

In seguito al coming out di Elliot Page, che questa settimana ha dichiarato sui social di essere transgender, l'account ufficiale di The Umbrella Academy ha condiviso un post di sostegno per l'attore. "Siamo così orgogliosi del nostro supereroe! TI AMIAMO ELLIOT! Non vediamo l'ora di vederti tornare nella terza stagione!" si legge su Twitter. Anche alcuni membri della grande famiglia della serie tv hanno condiviso parole d'affetto per Page. Tom Hopper, interprete di Luther, ha scritto: "Elliot, sono così orgoglioso di te e ancora di più di chiamarti famiglia. Con amore", mentre lo showrunner Steve Blackman ha scritto "Sono orgoglioso di te, Elliot. Ti adoro!". Julianne Moore, che con Page ha condiviso il set ai tempi del film Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza, ha commentato così la lettera pubblica dell'attore: "Ti amo Elliot e sono così felice per te".