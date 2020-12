Elliot Page: sua moglie fa chiarezza sulla sua identità di genere... e su Star Wars

Elliot Page ha da poco fatto coming-out e ha dichiarato di essere transgender. Immediatamente sono arrivate le più disparate reazioni dal mondo dello spettacolo. Anche sua moglie, Emma Portner, ha ringraziato suo marito e si è complimentata con lui. La ballerina, però, ha anche rifiutato di discutere relativamente alla sua identità di genere e sessualità, sostenendo questioni del genere appartengano semplicemente ai suoi affari privati.

Elliot Page e sua moglie Emma Portner

Come riportato dal Daily Mail, la ragazza di 26 anni ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha voluto precisare una serie di cose. Innanzitutto, Emma Portner ha dichiarato di non essere Rey di Star Wars - Il Risveglio della Forza (in effetti, la somiglianza tra lei e Daisy Ridley è davvero notevole). Poi, ha affermato di non essere più un'insegnante di danza ma una semplice ballerina e coreografa canadese. Infine, la ragazza ha rifiutato di dichiarare la propria identità di genere e la sua sessualità, affermando che quanto accaduto in questi giorni riguarda soltanto Elliot Page. Emma Portner ha scritto: "La mia identità di generi, i miei pronomi e la mia sessualità sono aspetti privati. Mi piacerebbe che l'energia che impiegate per parlare della mia sessualità fosse concentrata, piuttosto, sui cambiamenti climatici e per supportare la resilienza del movimento LGBTQIA2+". In precedenza, Emma aveva sostenuto la scelta del marito, scrivendo: "Sono così felice e orgoglioso di Elliot Page. Trans, queer e le persone non binarie sono un dono per il mondo".

Infine, la ragazza ha scritto: "L'esistenza di Elliot è un dono. Che lui possa sempre brillare! Gli mando tanto amore". Elliot Page ha comunicato di essere omosessuale nel 2014 e nel 2017 ha deciso di sposare Emma Portner in occasione di una cerimonia segreta dopo sei mesi di frequentazione pubblica. L'attore inizierà a lavorare alla terza stagione di The Umbrella Academy a partire dal prossimo febbraio. Secondo Netflix, Elliot Page continuerà ad interpretare Vanya Hargreeves che, come personaggio, non subirà alcuna rilettura.