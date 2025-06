Ellen Pompeo fermata in aeroporto: l’assurdo motivo dietro l’intervento degli artificieri

Ellen Pompeo ha recentemente svelato un curioso episodio avvenuto in aeroporto che ha dell'incredibile. L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Meredith Grey nella serie Grey's Anatomy, è stata fermata per quasi un'ora dagli agenti della sicurezza aeroportuale, che hanno perfino richiesto l'intervento degli artificieri. Il motivo? Un innocuo sacchetto di semi di girasole.

L'insolita disavventura di Ellen Pompeo

Durante un'intervista concessa a Travel + Leisure, la Pompeo ha raccontato che l'incidente è avvenuto lo scorso marzo, quando stava per imbarcarsi su un volo portando con sé uno snack acquistato da Erewhon, noto market di prodotti salutisti di lusso. Il sacchetto sigillato di semi di girasole ha fatto scattare un allarme nei controlli di sicurezza, tanto da insospettire gli addetti della TSA (Transportation Security Administration).

Ellen Pompeo interpreta la dottoressa Grey nell'episodio 'Tell me sweet little lies' della serie Grey's Anatomy

"Mi hanno trattenuta per un'ora e hanno chiamato gli artificieri", ha dichiarato l'attrice. Secondo lei, la confezione - che conteneva semi organici, puliti e biologici - potrebbe aver avuto una particolare sostanza chimica sulla superficie, tale da generare sospetti durante la scansione.

Pompeo ha spiegato di aver proposto di buttar via i semi per evitare ritardi, ma il personale le ha risposto che doveva aspettare l'arrivo degli addetti competenti per la rimozione del cibo incriminato. "Ho quasi perso il volo. Era una situazione così assurda che nessuno ci avrebbe creduto. Ho scritto al mio agente: 'Potrei non salire sull'aereo, e non crederai mai al motivo'", ha raccontato ridendo.

Grey's Anatomy: la protagonista Ellen Pompeo nell'episodio Undo

L'episodio non ha però spento la sua voglia di viaggiare. L'attrice ha detto di aver semplicemente imparato la lezione: da ora in poi, nessun seme di girasole Erewhon in valigia. I suoi "must have" per volare sono più tradizionali: mentine, occhiali da sole, bottiglia d'acqua riutilizzabile, disinfettante per le mani e salviette umidificate.

"Faccio come Naomi Campbell, pulisco tutto il sedile", ha scherzato. Pompeo ha anche confessato di essere una viaggiatrice piuttosto ansiosa, tanto che durante il decollo tende a stringere la mano ai suoi figli per tranquillizzarsi. "Anche se rischio di trasmettere a loro la mia stessa ansia", ha aggiunto sorridendo.