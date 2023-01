Ellen Pompeo sarà diretta da Liz Garbus nella nuova serie prodotta per Hulu di cui è la star

Ellen Pompeo sarà la protagonista della nuova serie diretta da Liz Garbus, un progetto che si preannuncia come una storia piuttosto bizzarra e affascinante.

La due volte candidata all'Oscar Liz Garbus sarà la regista del nuovo progetto targato Hulu con protagonista Ellen Pompeo. Lo show è ancora senza un titolo ufficiale, ma sembra promettere una storia dalle tinte imprevedibili e forse anche inquietanti.

Grey's Anatomy: l'attrice Ellen Pompeo in un'immagine tratta dall'episodio Sledgehammer

In base a quanto riportato da Deadline, sappiamo che si tratterà di una serie tv drammatica in 6 episodi firmata da ABC Signature. Al suo centro troveremo la storia di una coppia che adotta una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo. Quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, però, la situazione comincia a cambiare gradualmente, e i due cominciano a credere che lei non sia chi dice di essere.

Ellen Pompeo, probabilmente, interpreterà uno dei due partner al centro degli eventi, anche se per il momento non sono ancora stati lasciati indizi in merito. L'unica cosa che sappiamo è che si tratta di una storia realmente accaduta nel Midwest americano.

Grey's Anatomy 19: l'addio della Meredith Grey di Ellen Pompeo nel nuovo emozionante promo

L'attrice, inoltre, sarà anche la produttrice esecutiva con Laura Holstein. La serie tv è stata creata e scritta da Katie Robbins, con Erin Levy come showrunner e produttrice esecutiva insieme alla Robbins. Altri produttori esecutivi sono Andrew Stearn, Niles Kirschner, Mike Epps e Dan Spilo.