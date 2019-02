Ellen Page contro Chris Pratt: l'attore sostiene una chiesa che considera negativamente l'omosessualità

Ellen Page ha criticato pubblicamente Chris Pratt a causa del suo coinvolgimento con una chiesa che considera in modo negativo le persone omosessuali e sostiene le terapie di conversazione. La star di The Lego Movie 2: Una nuova avventura ha infatti parlato, durante il talk show condotto da Stephen Colbert, di come sia stato stimolato a rientrare in forma grazie al suo coinvolgimento con Hillsong, la comunità guidata dal pastore Brian Houston che nel 2015 ha dichiarato di essere convinto che il matrimonio sia solo tra un uomo e una donna e il tradizionale approccio critistiano all'omosessualità sia quello da seguire. Il comunicato del religioso ribadiva: "La Chiesa Hillsong accoglie tutte le persone ma non sostiene tutti gli stili di vita, tra cui quello omosessuale. Per questo motivo non abbiamo nelle posizioni da leader persone gay, che si tratti di ruoli pagati o non pagati. Capisco che questa dichiarazione possa sconvolgere le persone che si trovano in entrambi i lati di questa tematica, elemento che punta l'attenzione alla complessità della questione per le chiese di tutto il mondo".

Ellen, che non ha mai esitato a schierarsi per difendere la comunità LGBTQ, ha quindi condiviso un post in cui si fa riferimento alla "spiritualità" di Chris Pratt scrivendo "Oh. Okay. Um. Ma la sua chiesa è famosa in senso negativo per essere contraria alla comunità omosessuale, quindi magari era il caso di affrontare anche quella questione?".

Oh. K. Um. But his church is infamously anti lgbtq so maybe address that too? https://t.co/meg8m69FeF — Ellen Page (@EllenPage) February 8, 2019

Per ora Chris non ha ancora risposto via social media alla richiesta di Ellen e non resta che attendere per scoprire se la star di Guardiani della Galassia voglia chiarire la propria posizione riguardante la delicata questione.

That's it!!! @christinecaine ! She said it better than I did on @StephenAtHome thank you!! I wanted to credit her with this great quote. https://t.co/fszI5pJpre — chris pratt (@prattprattpratt) February 8, 2019