Ellen DeGeneres sotto indagine: il suo show a rischio chiusura?

Si discute del futuro del popolare talk show di Ellen DeGeneres, ora che la produzione è sotto indagine per aver creato un ambiente di lavoro tossico e poco rispettoso dei suoi impiegati.

Angela Reddock-Wright, avvocato specializzato nel campo in questione, ha affermato ai microfoni di Fox Business che "è importante per lo show e per WarnerMedia prendere seriamente questa indagine ed essere pienamente trasparenti, perché gli sponsor stanno probabilmente attendendo i suoi risultati e la risposta del pubblico. Potrebbero decidere di ritirarsi in base all'indignazione degli spettatori. Al momento, non è ancora chiaro chi ha permesso a tutto questo di accadere, e fino a che punto".

Ma una cosa è certa, tornare in carreggiata non sarà semplice, ma "a meno che le prove non imputino Ellen come consapevole di ciò che stesse accadendo, indifferenti in questi riguardi, penso che le persone saranno in grado di perdonarla e darle una seconda possibilità".

Eric Anderson , produttore TV, concorda: "Credo possa riprendersi facilmente in quel caso, perché lo show ha 17 anni di successi alle spalle. È stato una macchina da soldi per tutto questo tempo, e Ellen ha una solida fanbase che sarebbe disposta a perdonarla. Se si prenderà le dovute responsabilità, troverà il modo di riprendersi" e aggiunge che "DeGeneres dovrebbe parlarne apertamente nel suo show, affermare chiaramente che non era informata come avrebbe dovuto essere su ciò che succedeva in un programma che porta il suo nome, ma proprio per questo è una sua responsabilità prendersi cura dei suoi collaboratori".

"Non credo che Ellen sia a prova di proiettile in questo caso" ha commentato Belva Anakwenze, l'uomo a capo di Abacus Financial Business Management "Ma molte delle accuse sono contro i suoi produttori, quindi il suo futuro dipenderà da quanto attiva era effettivamente in queste dinamiche in qualità di produttrice esecutiva".

"Al momento niente punterebbe il dito direttamente contro di lei. Sì, ci sono state delle sviste, ma finora non è stata individuata lei come colpevole di questi atti" spiega, anche se, proprio perché è una delle produttrici esecutive dello show, lo sguardo su di lei potrebbe essere più severo.

E in effetti le voci che girano anche sulla stessa conduttrice non sono delle migliori, come abbiamo visto anche nei giorni passati: Brad Garrett e Lea Thompson hanno detto che Ellen DeGeneres tratta male gli ospiti e hanno più di una testimonianza a tale proposito.

Staremo a vedere come si svilupperà la vicenda, e cosa ne verrà fuori.