Ellen DeGeneres posta il video dell'alluvione a Montecito, in California: "È pazzesco!"

La contea di Montecito evacuata per via dell'alluvione che si sta abbattendo sulla California meridionale, in un video Ellen DeGeneres mostra la furia dell'acqua vicino alla sua abitazione.

Ellen DeGeneres ha offerto uno sguardo sulla situazione di Montecito, nel sud della California, martoriata dalle recenti forti piogge e soggetta adesso a ordine di evacuazione, in un video pubblicato su Twitter. abbiano reso pericolosa l'area di Montecito, dove vivono lei e altre star come Oprah e il principe Harry.

Nel video l'ex conduttrice di talk show, 64 anni, si trova in piedi sulla riva di un torrente mostrando l'acqua impetuosa dietro di lei. Ellen DeGeneres ha spiegato che il torrente si trova proprio vicino a casa sua e non scorre mai, ma il recete alluvione che ha colpito l'area, in cui vivono lei e altre star come Oprah e il principe Harry, ha cambiato la situazione.

"Probabilmente è alto circa 3 metri e potrebbe salire di un altro metro", ha detto nel video, spostando la telecamera per mostrare la forza dell'acqua. "Montecito è sotto ordine di evacuazione. Siamo su un terreno più elevato, quindi ci hanno chiesto di cercare un rifugio sul posto. Per favore state tutti al sicuro. Abbiamo cavalli pronti per l'evacuazione."

Lunedì, l'area è stata colpita da forti tempeste che si sono spostate in tutto lo stato, con il National Weather Service che ha riportato almeno 200 mm di pioggia caduta sull'area nel corso di 12 ore, secondo NBC News. Le forti piogge e le inondazioni hanno spinto i vigili del fuoco di Montecito a emettere lunedì un ordine di evacuazione per tutti i residenti di Montecito e del Sycamore Canyon a Santa Barbara.

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza dopo la morte di 12 residenti a causa di inondazioni e incidenti legati alla tempesta nelle ultime settimane.