Ellen DeGeneres ricorda Stephen "tWitch" Boss con un video sui social: "Stiamo tutti soffrendo"

Ellen DeGeneres ha condiviso un video sui social per condividere un ricordo di tWitch, il ballerino e DJ con cui ha collaborato per molti anni, dopo la sua tragica morte avvenuta a 40 anni.

Stephen Boss si è tolto la vita in una stanza d'albergo alcuni giorni fa, dopo una carriera televisiva che l'ha portato a essere protagonista di So You Think You Can Dance e a diventare una presenza fissa e molto amata nel talk show della star.

Nel video pubblicato online, Ellen DeGeneres dichiara: "Volevo solo dire che gli ultimi 11 giorni sono stati realmente duri per tutti. Stiamo tutti soffrendo e cercando di dare un senso a quanto accaduto. Non ci riusciremo mai... Le feste sono dure a prescindere, penso, ma per onorare tWitch la cosa migliore che possiamo fare è ridere e abbracciarci, e giocare, e ballare e cantare. Quello è il modo in cui lo onoriamo. Facciamo le cose che amava fare...".

Stephen Boss: confermata la causa della morte del DJ del The Ellen DeGeneres Show

La star, visivibilmente emozionata, ha proseguito ammettendo: "So che sembra difficile. Che sembra impossibile. Ma è come gli rendiamo onore. Ci abbracciamo e ci diciamo a vicenda che ci vogliamo bene, e lasciamo che le persone sappiano che ci siamo per loro. Controllate come stanno le persone".

Ellen ha quindi sottolineato: "So che non sono delle feste felici, ma era luce pura. Se lo conoscevate, lo sapevate. Se non lo avete conosciuto, l'avete visto. Onoriamolo e pensiamo a lui, inviando agli altri amore".