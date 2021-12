Alla ricerca di Dory: il personaggio doppiato da Ellen DeGeneres inizialmente era un maschio

Il regista di Alla ricerca di Dory ha rivelato che per quasi un anno il personaggio doppiato da Ellen DeGeneres in realtà era un maschio nella sceneggiatura della pellicola.

Il prequel di Alla ricerca di Nemo, intitolato Alla ricerca di Dory, in realtà dovrebbe chiamarsi "Alla ricerca di Ellen DeGeneres": il regista Andrew Stanton ha rivelato che l'amata protagonista del film inizialmente era un pesce maschio ed è stato così fino al giorno in cui ha scoperto la DeGeneres.

"Ad essere onesti, avevo questa visione davvero stupida e ingenua secondo la quale la guida del padre doveva essere un pesce maschio", ha detto Stanton durante un'intervista del Los Angeles Times. "E la mia idea non ha funzionato per circa sei mesi o un anno".

Ed è qui che è entrata in gioco la celebre presentatrice televisiva, grazie a sua moglie che una sera stava guardando il suo show in TV: "Ho sentito Ellen DeGeneres cambiare una frase, o meglio l'oggetto di una frase, ben cinque volte prima di riuscire a completare il suo periodo."

"In quel momento si è accesa una lampadina nel mio cervello, il blocco dello scrittore è svanito e ricordo che non riuscivo a togliermi la sua voce dalla testa. Dopo poche ore ho iniziato a pensare: 'Beh, perché no? Perché non può essere una femmina? E perché non può essere una relazione platonica?'" Ha concluso il regista di Alla ricerca di Dory.