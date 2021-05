Ellen DeGeneres si è trasferita a casa di Courteney Cox: "Ma non ho problemi coniugali"

Ellen DeGeneres ha raccontato di essersi trasferita a casa di Courteney Cox dopo aver venduto la sua casa a Beverly Hills, specificando però di non avere problemi coniugali con sua moglie Portia de Rossi.

Nell'episodio di giovedì del The Ellen DeGeneres Show, la celebre conduttrice americana ha rivelato di essere andata a vivere a casa di Courteney Cox, protagonista della sitcom Friends e del franchise di Scream. DeGeneres ha spiegato che aveva bisogno di un posto dove andare a dormire per un po' ed ha introdotto Cox presentandola come la sua "padrona di casa", anche se l'attrice ha insistito sul fatto che non si sente una padrona di casa ma una "coinquilina".

Nel corso della loro conversazione, la conduttrice ha comunque voluto sottolineare che non ha alcun problema coniugale con sua moglie Portia de Rossi. "Non vivo con Courteney Cox perché sono stata cacciata di casa. Semplicemente abbiamo venduto la nostra casa di Beverly Hills e avevo bisogno di un posto dove stare e lei è stata così gentile da dire 'Sì, resta pure a casa mia'". La star di Friends ha ammesso che si sentiva "nervosa" all'idea che DeGeneres rimanesse a casa sua, considerando che lei non ci viveva da un anno (attualmente vive a Londra con il suo compagno, Johnny McDaid). "L'ho fatta pulire ed ho spostato tutto in modo che avessi la tua parte ed i cassetti pronti per te", ha detto Cox, ricordando poi le condizioni della casa il giorno dopo che DeGeneres si era trasferita. "All'improvviso è stato come 'Aspetta un attimo, lo spazzolino di Ellen è dalla mia parte! Poi la mia assistente ha aperto il cassetto e io ho detto 'Beh, dov'è il mio trucco?".

L'attrice ha quindi scherzato riferendosi alla conduttrice: "In poche parole, sei una terribile coinquilina, hai preso sia il mio che il tuo spazio". DeGeneres, tuttavia, ha spiegato che i cambiamenti nel bagno non erano colpa sua. "No, è stata Portia a prendere il tuo spazio. Io ho solo una zona, mentre lei è stata lì una notte".