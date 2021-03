Ellen DeGeneres: il suo show ha perso 1 milione di spettatori dopo le recenti accuse

Lo show di Ellen DeGeneres ha perso oltre 1 milione di spettatori dopo il recente scandalo scatenato da alcuni dipendenti del programma che hanno dichiarato di lavorare in un ambiente tossico e di aver subito atti di razzismo ed intimidazione (all'insaputa della conduttrice).

Ellen DeGeneres è sicuramente uno dei personaggi più celebri del panorama televisivo internazionale. Nel corso della sua carriera, l'attrice e presentatrice statunitense ha conquistato il pubblico americano e raccolto milioni di fan grazie al suo talk show, all'interno del quale sono intervenute le maggiori star mondiali e sono stati trattati anche argomenti più delicati, con l'obiettivo primario di sensibilizzare le persone su numerose tematiche sociali. Di recente, però, un uragano si è abbattuto su Ellen DeGeneres, che ha dovuto fare i conti con la pesante accusa che il suo programma rappresenti un ambiente di lavoro tossico. Questo ha contribuito a modificare l'idea che la maggior parte della gente aveva del The Ellen DeGeneres Show e, a quanto pare, ha portato anche ad un brusco calo di ascolti, come ha riportato questa settimana il New York Times.

The Ellen DeGeneres Show ha infatti perso oltre 1 milione di spettatori nel corso della nuova stagione, la diciottesima dello show, iniziata nel settembre 2020 proprio con le scuse della conduttrice. "Ho scoperto che qui accadono cose che non sarebbero mai dovute accadere", ha detto DeGeneres all'epoca, aggiungendo: "Prendo questa questione molto sul serio e voglio dire che mi dispiace davvero tanto per le persone che sono state colpite da questa vicenda". Sempre secondo il Times, la premiere della stagione 18 è stata la più vista degli ultimi quattro anni. Tuttavia, nel corso dei mesi, lo spettacolo ha avuto una media di 1,5 milioni di spettatori, a fronte dei circa 2,6 milioni di spettatori che invece seguivano il programma fino allo scorso anno.

Bisogna sottolineare che anche altri talk show diurni hanno visto diminuire il numero dei propri spettatori rispetto allo scorso anno, ma nessuno si avvicina al calo del 43% registrato da DeGeneres, dato che ha portato anche ad un calo delle entrate pubblicitarie dello spettacolo. Lo scorso anno, nello stesso lasso di tempo (da settembre a gennaio), lo show aveva infatti guadagnato 131 milioni di dollari dagli inserzionisti, mentre quest'anno il guadagno è sceso a 105 milioni (circa il 20% in meno).

In una dichiarazione al Times, David McGuire, un dirigente della Warner Bros. ' Telepictures (che produce il programma), ha detto: "The Ellen DeGeneres Show rimane tra i talk show più visti di questa stagione. Il Covid è stata una sfida per la produzione, potrebbe aver influito, e noi non vediamo l'ora di riportare il nostro pubblico dal vivo per una diciannovesima stagione piena di tutti i momenti esilaranti e commoventi che hanno reso quello di Ellen uno dei più longevi e fortunati talk show nella storia".

Come se non bastasse, nelle ultime ore Ellen DeGeneres ha aggiornato i suoi followers riguardo l'intervento di appendicectomia a cui si è sottoposta sua moglie, l'attrice Portia de Rossi. Ha quindi spiegato che venerdì sera Portia non si sentiva bene e che successivamente l'ha trovata piegata a terra. "L'ho portata al pronto soccorso, soffriva davvero tanto ed ero molto preoccupata perché non sapevo cosa non andasse", ha raccontato la conduttrice, che ha lasciato la moglie in ospedale per poi essere rimandata a casa a causa dei protocolli anti Covid.

"La mattina dopo mi chiamano e dicono 'È l'appendice. Dobbiamo togliere l'appendice'", ha ricordato DeGeneres, spiegando che Portia de Rossi ha sentito molto dolore dopo l'intervento ma ora sta molto meglio. "È a casa. È tornata a casa ieri. Non tutta lei, ha lasciato l'appendice all'ospedale", ha concluso la presentatrice.