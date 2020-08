Ellen DeGeneres, Kevin Hart la difende e accusa chi vuole vederla distrutta

Ellen DeGeneres ha il pieno sostegno di Kevin Hart: il comico statunitense ha pubblicato un post su Instagram contro la campagna di odio che si è riversata sulla conduttrice. Kevin da la colpa al clima di negatività che si respira su internet e nel mondo "aspetto un futuro in cui torneremo ad amarci gli uni con gli altri", ha scritto sul social network.

Ieri per Ellen DeGeneres è arrivato il sostegno di sua moglie Portia De Rossi, che

dopo qualche giorno di silenzio che aveva insospettito i fan della coppia ha condiviso un post conciso, ma che non lascia spazio a fraintendimenti. Oggi la conduttrice di uno dei talk show più seguiti negli Stati Uniti ha il sostegno dell'attore comico Kevin Hart. La star di Jumanji: The Next Level ha pubblicato un post su Instagram in cui si schiera decisamente al fianco di Ellen.

"È pazzesco vedere quello che sta succedendo alla mia amica. Conosco Ellen da anni e posso onestamente dire che è una delle persone più buone di questo fottuto pianeta", così inizia il post di Kevin che spazza via qualsiasi dubbio sulla sua posizione in questa triste vicenda. Mentre Ellen si batte per la sua reputazione professionale l'attore scrive: "Ha trattato la mia famiglia e il mio team con amore e rispetto dal primo giorno". L'attore afroamericano mette sotto accusa il ruolo del web in quelle che per lui sono delle vere e proprie campagne d'odio: "Internet è diventato un folle mondo di negatività... godiamo a distruggere le persone. È onestamente triste... come siamo arrivati a questo punto? Sto al fianco di quelli che conosco e che amo".

Kevin Hart, che è stato ospite del The Ellen DeGeneres Show in numerose occasioni, chiude il post con un pizzico di ottimismo ed un attestato d'amore per la sua amica conduttrice: "In attesa di un futuro in cui torneremo ad amarci gli uni con gli altri... questa merda di odio deve finire. Spero che presto non vada più di moda ... Questo post non ha lo scopo di ignorare i sentimenti degli altri e le loro esperienze... È semplicemente per mostrare quali sono state le mie esperienze con la mia amica. Ti amo per sempre, Ellen".

Ellen Degeneres è stata accusata di aver creato un clima tossico nel backstage del suo show e di trattare male i suoi dipendenti, accuse che hanno spinto la WarnerMedia ad un'indagine interna per verificare che non ci siano stati comportamenti irrispettosi e al limite dell'illegalità.