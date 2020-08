Ellen DeGeneres: Katy Perry, Ashton Kutcher e altre star la sostengono sui social

Molti artisti tra cui Katy Perry e Ashton Kutcher stanno scrivendo sui social dei post a favore di Ellen DeGeneres. Ognuno di loro è stato ospite della conduttrice e sta raccontando la sua personale esperienza ai follower.

Dopo giorni di accuse Ellen DeGeneres ritrova il sostegno di molti degli artisti che ha ospitato nel suo show. Le star stanno prendendo le difese della conduttrice accusata di aver maltrattato il suo staff promuovendo un ambiente di lavoro tossico al The Ellen DeGeneres Show.

Katy Perry ha scritto: "so che non posso parlare per l'esperienza di nessun altro ma solo della mia, ma devo riconoscere che ho solo ricordi positivi del mio tempo con Ellen e su @theellenshow". La cantante ricorda anche le lotte per i diritti civili di Ellen: "Penso che tutti noi abbiamo assistito alla lotta per l'uguaglianza che ha portato avanti attraverso la sua piattaforma"

1/2 I know I can’t speak for anyone else’s experience besides my own but I want to acknowledge that I have only ever had positive takeaways from my time with Ellen & on the @theellenshow. I think we all have witnessed the light & continual fight for equality that she has brought — KATY PERRY (@katyperry) August 4, 2020

2/2 to the world through her platform for decades. Sending you love & a hug, friend @TheEllenShow ♥️ — KATY PERRY (@katyperry) August 4, 2020

Ashton Kutcher ospite di Ellen in tante puntate del programma, ha scritto che in base alla sua esperienza "Ellen e il suo team hanno trattato me ed il mio team con rispetto e gentilezza". La star di The Ranch racconta che Ellen non è mai stata compiacente verso le celebrità, cosa che lui apprezza e conclude: "Quando le cose non vanno bene, lei se ne occupa e le risolve".

I haven’t spoken with @TheEllenShow and can only speak from my own experience. She & her team have only treated me & my team w/ respect & kindness. She never pandered to celebrity which I always saw as a refreshing honesty. When things aren’t right she handles it and fixes. — ashton kutcher (@aplusk) August 5, 2020

Scooter Braun produttore musicale di artisti come Justin Bieber e Ariana Grande ha difeso la conduttrice con un lungo e appassionato post su Instagram in cui ha scritto: "Le persone amano sparare. Amano vedere le persone cadere. Così velocemente in tanti dimenticano. Com'è facile stare zitti quando la cosa non li tocca. @TheEllenShow è un essere umano gentile, premuroso e coraggioso che difende ciò che è giusto e mette in risalto nel suo spettacolo il meglio di noi. Ha contribuito a cambiare il punto di vista sull'uguaglianza in tutto il paese e nel mondo. Non fa ciò che è popolare fa ciò che è giusto. La sua storia ce lo dimostra. La sua storia ci offre un mondo migliore. Oggi le mando amore. So in prima persona quanto aiuta gli altri sia quando è sotto i riflettori sia quando nessuno la guarda. @theellenshow grazie per tutto quello che fai e tieni la testa alta".

Samantha Ronson, cantautrice e disc-jockey inglese è stata una collaboratrice di Ellen DeGeneres e ha detto che Ellen è sempre stata carina con lei e l'ha sempre rispettata: "so che i social media preferiscono un post negativo, ma non è da me e questa non è la mia esperienza con @theellenshow nei 15 anni in cui la conosco e sono stata assunta da lei. Prima obiettare e dirmi "ma sei una celebrità..." sono stata assunta da lei, il che mi rende una dipendente. Credetemi, ci sono molte celebrità che mi assumono e mi trattano una merda, non lei. È sempre stata gentile, rispettosa e carina. Ok. È tutto. Proseguite. #wearadamnmask e arrestate i poliziotti che hanno ucciso #breonnataylor".

Diane Keaton ha condiviso uno scatto di una puntata in cui è stata ospite di Ellen e ha scritto: "Mi sono sempre piaciute le mie visite al programa di Ellen. Ho visto come il pubblico trasuda felicità e gratitudine".