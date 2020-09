Ellen DeGeneres, ex collaboratrice domestica accusa: "Ci tormentava"

Dopo alcuni giorni di quiete Ellen DeGeneres si trova a dover affrontare nuove accuse: secondo un'ex collaboratrice domestica la conduttrice tormentava lo staff domestico in maniera ossessiva.

Ellen DeGeneres in queste settimane è stata al centro di numerose critiche per aver permesso che dietro le quinte del suo The Ellen DeGeneres Show si sviluppasse un ambiente tossico con comportamenti razzisti e vessazioni sugli impiegati. La conduttrice si è scusata con i suoi collaboratori mentre la Warner Bros Television ha licenziato tre produttori dello show.

Ellen ora è stata accusata anche di "tormentare" i suoi collaboratori domestici. Una persona che afferma di aver lavorato in una delle case californiane della conduttrice e della moglie, Portia de Rossi, ha detto al Daily Mail che il comportamento tra le mura domestiche è addiritura peggiore di quello raccontato dai suoi impiegati in ufficio. "Sono convinta che la vera personalità di qualcuno venga fuori a casa", ha detto la donna che ha preferito mantenere l'anonimato.

L'ex dipendente ha affermato che Ellen DeGeneres sottoponeva allo staff un elenco giornaliero di reclami sulle prestazioni del giorno precedente, elencando cose banali come il caffè che non veniva schiumato come piaceva a lei, il cibo servito nel piatto sbagliato o un lavoratore che lasciava la saliera nel posto sbagliato. Secondo la fonte del Daily Mail, Ellen avrebbe anche richiamato uno chef per aver usato il bagno degli ospiti e una cameriera per aver dimenticato di mettere parte della spazzatura nel cestino.

L'ex collaboratrice ha anche affermato che "tendeva delle trappole" lasciando fiammiferi in tutta la casa per assicurarsi che i collaboratori domestici spolverassero e pulissero ogni centimetro quadrato. L'accusatrice anonima ha detto "ci trattava come se non valessimo niente, aveva un tono incredibilmente condiscendente. Stava per torturarti e tu dovevi stare seduto ad ascoltare perché eri pagato".

L'ex dipendente, che descrive la casa di Ellen come un campo di concentramento, dice: "ero sempre stressata e sul punto di piangere. Ricordo che a volte tornavo a casa pensando di odiare la mia vita". L'accusatrice racconta di essere stata licenziata ma non spiega i motivi.

Un portavoce di Ellen DeGeneres ha smentito le affermazioni dicendo che sono false: "sembrano un collage tra le varie dichiarazioni che si sono lette in queste settimane sui giornali e sui siti internet".