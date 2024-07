Ellen DeGeneres respinge le accuse di cattiveria e conferma: "Dopo lo speciale su Netflix dico basta"

Ellen DeGeneres ha risposto alle accuse di essere una delle star più cattive di Hollywood e ha aggiornato i fan sul suo futuro nel mondo dello spettacolo. Dal 2020 in poi, la carriera di DeGeneres ha subito una brusca frenata a causa di un improvviso polverone mediatico.

Il comico Kevin T. Porter scrisse su Twitter che avrebbe donato 2 dollari per ogni risposta che fornisse un esempio di comportamento cattivo di Ellen DeGeneres, ritenendola notoriamente una delle più cattive persone che abbia mai incontrato.

Cattiva o no

Il post divenne rapidamente virale e successivamente, diversi membri del team di lavoro di Ellen hanno accusato la presentatrice di aver creato un ambiente tossico dietro le quinte del suo show. Di recente, Ellen ha intrapreso un tour con il suo spettacolo comico intitolato Ellen's Last Stand... Up in North America. Netflix si è occupata delle riprese di una puntata che verrà pubblicata in streaming come speciale tv.

Storico selfie ai premi Oscar condotti da Ellen DeGeneres

A Us Weekly, Ellen DeGeneres ha risposto alle accuse di comportamento negativo nei confronti delle persone:"Sono molte cose ma non sono cattiva. Posso essere esigente, impaziente e dura. Sono una donna forte. Dicevo sempre che non mi importa quello che la gente pensa di me. Ora mi rendo conto che lo dicevo nel momento di massimo successo della mia popolarità".

La conduttrice ha ribadito che lo show sarà il canto del cigno della sua carriera:"È l'ultima volta che mi vedrete. Dopo il mio speciale su Netflix ho finito". DeGeneres ha confermato che lascerà il mondo dello spettacolo alla fine del tour negli Stati Uniti e non tornerà nemmeno per doppiare nel prossimo film il personaggio di Dory, che potrebbe tornare in un nuovo film Disney, dopo averle prestato la voce nei precedenti Alla ricerca di Nemo e nel sequel Alla ricerca di Dory, usciti nelle sale rispettivamente nel 2003 e nel 2016.