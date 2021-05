Ellen DeGeneres annuncia la fine del suo talk show dopo 19 stagioni

Ellen DeGeneres ha annunciato che la prossima stagione del suo talk show, la diciannovesima, sarà l'ultima.

L'attrice e conduttrice ha avvisato il suo staff l'11 maggio che il programma saluterà gli spettatori nel 2022 e nella giornata di domani parlerà della decisione in tv con Oprah Winfrey.

In occasione dell'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Ellen DeGeneres ha raccontato: "Quando sei una persona creativa hai costantemente il bisogno di metterti alla prova e, per quanto questo show sia grandioso e divertente, non è più una sfida".

Nel 2018 la star aveva già rivelato che sua moglie Portia de Rossi l'aveva incoraggiata a cercare nuovi progetti di cui occuparsi, mentre il fratello le aveva consigliato di non rinunciare allo show. Ellen aveva quindi rinnovato il suo contratto per tre ulteriori stagioni.

Mike Darnell, responsabile degli show prodotti da Warner Bros, ha dichiarato: "Anche se tutte le cose belle devono finire, si spera sempre che non accada mai". Nel mese di aprile il produttore aveva cercato di far cambiare idea alla conduttrice, senza però riuscirci.

Ellen sostiene inoltre che le accuse legate ai comportamenti inappropriati e negativi esistenti sul set di The Ellen DeGeneres Show non abbiano contribuito a far concludere lo spettacolo nonostante abbia portato a compiere molte riflessioni e cambiamenti nel team che realizzano lo show. La star, a settembre, era tornata sugli schermi chiedendo scusa alle persone che avevano subito le conseguenze di quanto accaduto dietro le quinte, assumendosi inoltre la responsabilità della situazione. Ellen ha sottolineato: "Ha avuto un impatto sullo show, mi ha ferito davvero. Ma se avessi deciso di lasciare lo show per quel motivo, non sarei ritornata questa stagione". DeGeneres ha poi ammesso che non sentirà la mancanza di prepararsi ogni giorno sottoponendosi al trucco e alla prova degli abiti, ma ha ribadito: "Mi mancherà tutto il resto. Questa è la mia famiglia. Sono diventati i miei migliori amici. Vengo a lavorare e rido ogni giorno. Creiamo cose che alle volte sono divertenti solo per noi e non si rivolgono alla massa, ma non mi importa perché è il mio tipo di umorismo e ho cercato di rimanere fedele a me stessa e al mio brand. Tutto questo è diventato più grande di quanto potessi sognare. Non sono la ragazza bella che ha avuto successo a Hollywood per il suo aspetto. Sono passata dal niente agli spettacoli comici a questa carriera, quindi sono orgogliosa di questo show ed è la cosa migliore che abbia fatto nella mia vita. Mi mancherà tutto, ma dentro di me so che è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso".