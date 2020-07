Ellen DeGeneres chiede scusa ai dipendenti del suo show dopo le critiche: "Ci saranno dei cambiamenti"

Ellen DeGeneres, in una lettera inviata allo staff del suo talk show, ha porto le sue scuse per non aver assicurato un ambiente di lavoro sereno e rispettoso, assicurando che verranno effettuati dei cambiamenti.

L'indagine annunciata da Warner Bros, ha infatti sottolineato che la gestione del lavoro non è all'altezza delle aspettative e saranno presi dei provvedimenti per assicurarsi che ci siano rispetto e inclusione.

Un comunicato della produzione ha sottolineato che, dopo le accuse emerse online negli ultimi mesi, hanno parlato con dozzine di persone che fanno parte dello staff di The Ellen DeGeneres Show o vi hanno lavorato in passato. L'obiettivo del team della trasmissione, come viene sottolineato, è sempre stato di offrire un po' di positività al mondo. Non tutte le accuse sono state verificate, tuttavia sono emerse delle mancanze nella gestione del lavoro quotidiano e verranno quindi effettuati dei cambiamenti, oltre ad affrontare le questioni al centro delle critiche per poter assicurare a tutti i dipendenti un posto di lavoro all'insegna del rispetto e dell'inclusione.

Ellen DeGeneres ha poi inviato una lettera in cui scrive: "In occasione del primo giorno di lavoro al nostro show ho detto durante il primo incontro che The Ellen DeGeneres Show sarebbe stato un luogo all'insegna della felicità: nessuno avrebbe mai alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con rispetto. Ovviamente qualcosa è cambiato e sono delusa nello scoprire che non è accaduto. E per questo, vi chiesto scusa. Chiunque mi conosca sa che si tratta di qualcosa in totale opposizione rispetto a ciò in cui credo e in cui ho sperato per il nostro show. Non avrei potuto avere il successo che ho avuto senza il vostro contributo".

La conduttrice ha sostenuto di non essere riuscita a seguire ogni aspetto del lavoro, fidandosi degli altri, e alcune persone non hanno agito come avrebbe voluto.

Ellen ha poi aggiunto: "Sto inoltre scoprendo che le persone che lavorano con me e per me stanno parlando a mio nome e rappresentando in modo errato chi sono e questo deve finire. Sono stata giudicata e ho quasi perso tutto semplicemente per essere chi sono, capisco realmente e ho una profonda compassione nei confronti di chi viene guardato in modo diverso o trattato in modo ingiusto, non equo, o ancora peggio non viene considerato. Pensare che qualcuno di voi si sia sentito in quel modo per me è orribile".

Ellen DeGeneres ha proseguito sottolineando: "Ci è voluto troppo tempo, ma finalmente stiamo parlando di equità e giustizia. Dobbiamo tutti essere più attenti per quanto riguarda il modo in cui le nostre parole e azioni hanno delle conseguenze sugli altri e sono felice di essere stata informata dei problemi del mio show. Prometto di fare la mia parte nel continuare a spingere me stessa e chi è intorno a me a imparare e crescere. Per me e per Warner Bros è importante che tutti coloro che hanno qualcosa da dire possano farlo e si sentano al sicuro nel farlo. Sono così orgogliosa del lavoro che facciamo e del divertimento e della gioia che contribuiamo a diffondere nel mondo. Voglio che tutti a casa amino il nostro show e voglio che tutte le persone che lo realizzano amino farlo. Ripeto, sono così dispiaciuta nei confronti di chi non ha avuto quell'esperienza. Se non fosse stato per il COVID avrei detto queste cose di persona e non vedo l'ora di ritornare nel nostro studio e vedervi tutti lì".

Probabilmente tra i cambiamenti che verranno effettuati ci sarà l'uscita dallo staff del produttore Ed Galvin, accusato da più dipendenti di comportamenti irrispettosi.