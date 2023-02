Ellen Barkin ha accusato un regista dei maltrattamenti subiti durante una scena di nudo

In una recente intervista rilasciata a HuffPo, Ellen Barkin è stata brutalmente onesta su argomenti come la misoginia, il sessismo e le molestie a Hollywood.

L'attrice ha rivelato che durante la lavorazione del thriller neo-noir del 1989 Seduzione pericolosa, il regista Harold Becker le avrebbe strappato il merkin durante le riprese di una scena di nudo. Il merkin è un indumento di stoffa simile a un perizoma che funge da parrucca pubica che gli attori indossano durante le scene di nudo.

"Cosa avrei dovuto fare quando [il regista] Harold Becker in 'Seduzione pericolosa' si è avvicinato e mi ha letteralmente strappato via il merkin, portandosi dietro un po' di peli pubici e dicendo: 'A cosa ti serve? Nessuno ti guarda'?", ha raccontato l'attrice, aggiungendo che Hollywood l'ha fatta sentire così impotente che l'unica risposta all'epoca era "non fare nulla".

Barkin ha dichiarato che il presunto incidente si è verificato durante una scena "molto difficile" in cui si trovava nuda sul set. L'attrice ha poi aggiunto che il sua co-protagonista nel film era "terrorizzato" dal presunto comportamento del regista. Seduzione pericolosa vedeva Barkin al fianco di Al Pacino e John Goodman.

"Ecco com'è [l'industria]", ha aggiunto la Barkin. "E a me è andata molto meglio che ad altre, credetemi".