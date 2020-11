Elle: stasera su Rai4 il film con Isabelle Huppert

Va in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, Elle, thriller del 2016 diretto da Paul Verhoeven, con protagonista un'affascinante Isabelle Huppert, tratto dal romanzo "Oh..." di Philippe Djian.

Elle: Isabelle Huppert e Laurent Lafitte in una scena del film

Quando Michelle, il CEO di una compagnia di videogiochi, viene attaccata nella sua casa da un misterioso assalitore, rifiuta di lasciare che la sua esistenza venga turbata. La sua crisi coinvolge però la madre settantacinquenne, il padre che si trova in carcere per omicidio plurimo, il suo figlio immaturo, il suo ex marito e il suo amante. La donna tratta tutti con la stessa freddezza e il suo approccio alla situazione si mantiene inalterato. Finché non appare chiaro che l'assalitore non ha ancora finito con lei. Ma quando egli inizia a perseguitarla, la donna lo ripaga della stessa moneta.

Elle: Isabelle Huppert in una scena del film

Presentato al Festival di Cannes del 2016, Elle ha segnato il ritorno al grande schermo del regista Paul Verhoeven dopo ben 10 anni d'assenza. Ancor di più: il film è stato l'ennesima consacrazione del talento di Isabelle Huppert che, nei panni delle sensuale e temeraria Michelle, ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, il premio alla migliore attrice della National Society of Film Critics, oltre ad aggiudicarsi una nomination agli Oscar nella categoria di migliore attrice protagonista (poi vinto da Emma Stone per La La Land).