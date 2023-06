Elle Fanning e Sarah Paulson protagoniste del film I Am Sybil

Elle Fanning e Sarah Paulson saranno le protagoniste di I Am Sybil, un nuovo film co-scritto e diretto da Mirrah Foulkes.

Il progetto è ispirato a una storia vera e porterà sugli schermi uno dei primi casi di disturbo dissociativo dell'identità.

Un film ispirato a una storia vera

Nel film I Am Sybil si racconterà la storia di Shirley Mason che, nel saggio scritto da Flora Rheta Schreiber nel 1973, veniva chiamata Sybil e si esaminava il modo in cui veniva curata dalla psicologa Connie Wilbur.

Il progetto si ispira al libro scritto nel 2011 da Debbie Nathan, intitolato Sybil Exposed: The Extraordinary Story Behind the Famous Multiple Personality Case, uno dei testi che sostiene che la ricostruzione dei fatti di Schreiber non sia veritiera.

Secondo le fonti di Deadline, Elle Fanning avrà la parte di Mason, mentre Sarah Paulson interpreterà Wilbur.

I progetti delle due attrici

La storia di Sybil, in passato, era stata raccontata in un film tv con star Sally Field e Joanne Woodward, andato in onda nel 1976, mentre nel 2007 ha debuttato il progetto con Tammy Blanchard, Jessica Lange e JoBeth Williams. Mirrah Foulkes ha scritto la sceneggiatura insieme a Jen Silverman.

Elle Fanning, prossimamente, reciterà anche accanto a Kristen Stewart e Josh O'Connor in Rosebushpruning, mentre in A Complete Unknown avrà come co-star Timothée Chalamet che avrà il ruolo di Bob Dylan.

Sarah Paulson, invece, ha recitato nell'horror Dust di Will Joines e Karrie Crouse.