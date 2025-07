Elle Fanning potrebbe essere Jean Grey nel nuovo film sugli X-Men targato Marvel Studios

Con l'avvicinarsi del reboot cinematografico dedicato agli X-Men, il nome di Elle Fanning emerge tra i candidati per il ruolo di Jean Grey, storica mutante e pilastro della saga Marvel.

Dopo settimane dominate dalle notizie sul nuovo Superman di James Gunn, l'attenzione dei fan dei cinecomic ora si sposta sul fronte Marvel. Più precisamente, sul tanto atteso reboot degli X-Men, che potrebbe aver trovato la sua nuova Jean Grey. Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic, Elle Fanning sarebbe in corsa per interpretare il celebre personaggio.

L'attrice, nota per i suoi ruoli in The Great, Raccontami di un giorno perfetto e A Complete Unknown, potrebbe raccogliere l'eredità di Famke Janssen e Sophie Turner, che hanno vestito i panni della potente mutante nei precedenti film Fox.

Il film sugli X-Men prende forma

Con Jake Schreier (già regista di Thunderbolts) sempre più vicino alla regia del reboot - anche se non ancora confermato ufficialmente - è probabile che i casting principali siano già in corso o in procinto di iniziare.

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

Alla domanda sul suo approccio al progetto, posta durante il Mediterrane Film Festival di Malta, Schreier ha risposto con cautela: "Anche se fossi coinvolto, non credo potrei dirlo. Ma posso dire che tutto parte dai personaggi, dal lavorare con grandi sceneggiatori e dalla voglia di trovare un nuovo punto di vista in ogni progetto".

Una risposta evasiva, ma che lascia intendere come l'annuncio formale del suo coinvolgimento possa arrivare a breve, magari proprio al prossimo San Diego Comic-Con.

I nomi in lizza per il nuovo team di mutanti

Elle Fanning non è l'unico volto giovane al centro delle indiscrezioni. Tra i possibili candidati per altri ruoli spiccano Harris Dickinson (Ciclope), Margaret Qualley (Rogue), Julia Butters (Kitty Pryde), David Jonsson (Alien: Romulus), Trinity Bliss (Jubilee), Hunter Schafer (Mystique), Ayo Edebiri (Storm) e addirittura Javier Bardem, che potrebbe interpretare il villain Mr. Sinister.

La locandina italiana di X-Men: Conflitto Finale

Dopo il tiepido successo al botteghino di Thunderbolts ma l'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica, Schreier si trova ora davanti alla sfida di rilanciare una delle saghe più amate dell'universo Marvel, con la missione di darle un'identità rinnovata e in linea con i gusti del pubblico attuale.

In attesa di conferme ufficiali, l'ipotesi di Elle Fanning nei panni di Jean Grey sembra già dividere i fan. Ma se confermata, sarebbe senz'altro una scelta di grande impatto.