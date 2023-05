Elle Fanning: "Ho perso un ruolo in un grande franchise perché non avevo abbastanza follower su Instagram"

Elle Fanning rivela di essere scartata per un popolare franchise perché non aveva un numero sufficiente di follower su Instagram.

Anche Elle Fanning è vittima della generale frenesia sui social media. L'attrice ha, infatti, rivelato di aver perso un ruolo in un importante franchise perché per lo studio non aveva un numero sufficiente di follower su Instagram.

Young Ones - Ultima Generazione: un primo piano di Elle Fanning

Elle Fanning non è nuova al mondo dei blockbuster, avendo recitato il ruolo di Aurora nella saga Disney Maleficent, ma per adesso non è mai apparsa in franchise ultra-popolari come Star Wars e Marvel. Nel corso di una recente intervista per il podcast Happy Sad Confused, la 25enne Fanning ha affrontato il team della pressione sugli attori per restare sulla cresta dell'onda spiegando:

"Non sento questa pressione. Recitare in grandi franchise ha fatto molto per le carriere di certi attori, ma non sai mai se per te funzionerà, il che fa un po' paura".

The Great 3: prima immagine e data di uscita della serie con Elle Fanning

Troppo pochi follower sui social media

The Roads Not Taken: una scena del film con Elle Fanning

Elle Fanning ha confermato di aver sostenuto un provino per almeno un grande franchise, ma non è stata scelta perché i suoi social media non erano abbastanza seguiti per lo studio:

"Ho provato per... non dirò di cosa si trattava, ma ho perso un ruolo per un franchise molto grosso perché, da quanto mi è stato riferito, all'epoca non avevo abbastanza follower su Instagram".

Da allora l'attrice ha raggiunto la ragguardevole cifra di 7 milioni di follower e ha avuto un grande successo con la serie The Great, giunta alla terza stagione. E se si ripresentasse l'occasione di un franchise oggi? "Non direi mai di no, ma dovrei avere un incontro e capire di cosa si tratta prima di accettare. Bisogna cercare un equilibrio. Se vuoi fare film indie, specialmente come produttore, recitare in un grande franchise ti può aprire molte porte."