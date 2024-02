Elle Fanning e Nicole Kidman star e produttrici della serie Margo's Got Money Trouble

Nicole Kidman ed Elle Fanning saranno le protagoniste e produttrici di Margo's Got Money Trouble, una serie tratta dal romanzo di Rufi Thorpe di cui Apple TV+ ha ordinato la produzione.

La piattaforma di streaming ha battuto la concorrenza, che comprendeva anche Netflix, riuscendo a ottenere i diritti del progetto.

I dettagli della storia

Margo's Got Money Trouble sarà composta da otto puntate ed Elle Fanning avrà il ruolo della protagonista.

Nel team della produzione, ci saranno anche David E. Kelley e Dakota Fanning.

Berlino 2020: uno scatto di Elle Fanning al photocall di The Roads Not Taken

Al centro della trama ci sarà Margo Millet, figlia di una cameriera di Hooters e un ex wrestler professionista. La giovane ha sempre saputo che non può contare sul sostegno dei genitori e si iscrive all'università, anche se non ha idea di come farà a mantenersi. Margo sta ancora cercando di capire cosa fare e non ha mai pensato ad avere una relazione con il suo professore di inglese, tuttavia rimane incinta. Andando contro ogni consiglio ricevuto, la ragazza decide di tenere il bambino, principalmente per ingenuità e desiderio di qualcosa di più grande nella propria vita. La ventenne Margo è però una madre, non ha un lavoro e sta per essere sfrattata, avendo quindi bisogno di guadagnare in fretta. Suo padre, Jinx, si presenta inaspettatamente a casa sua e le chiede di trasferirsi da lei, dandole così una mano con il figlio. Margo pensa poi a un piano che la porta a iscriversi a OnlyFans e a sfruttare i consigli di Jinx legati alla sua esperienza nel mondo del wrestling, delineando così un personaggio e facendo innamorare il pubblico di lei. La fama potrebbe però avere un costo troppo alto.

Kelley, che ha già collaborato con Nicole Kidman in occasione di Big Little Lies, sarà lo showrunner della serie.