Elle Fanning fa il suo debutto a Broadway con lo spettacolo Appropriate

Elle Fanning debutterà a Broadway con lo spettacolo Appropriate di Branden Jacobs-Jenkins, affiancando i già annunciati Sarah Paulson, Corey Stoll, Natalie Gold e Alyssa Emily Marvin.

Alla regia dello show ci sarà Lila Neugebauer e le anteprime inizieranno il 29 novembre negli spazi dell'Hayes Theater, prima del debutto ufficiale previsto per il 18 dicembre.

Lo show

Lo spettacolo Appropriate racconta quello che accade quando la famiglia Lafayette torna nella casa di famiglia dell'Arkansas, per fare i conti con l'eredità lasciata dal loro patriarca. Toni (Sarah Paulson), la figlia maggiore, spera di trascorrere il weekend ricordando e riallacciando i rapporti. Suo fratello Bo (Corey Stoll), vuole riottenere alcuni dei soldi spesi per occuparsi del padre alla fine della sua vita. Ma la situazione prende una svolta inaspettata quando il fratello Franz, con cui hanno perso i rapporti, appare una notte e vengono scoperti degli oggetti misteriosi. Dei segreti a lungo nascosti e risentimenti sepolti non possono essere controllati e la famiglia è costretta ad affrontare i fantasmi del proprio passato.

Elle Fanning avrà il ruolo di River, la fidanzata del figlio minore dei Lafayette. Prossimamente la produzione svelerà altri nomi che faranno parte del cast dello show.