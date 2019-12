Elle e Dakota Fanning protagoniste di The Nightingale

Elle e Dakota Fanning saranno le protagoniste di The Nightingale, il film tratto dal romanzo scritto da Kristin Hannah, recitando per la prima volta una accanto all'altra nello stesso film.

Il progetto racconterà la storia delle sorelle Vianne e Isabelle che sono cresciute in Francia alla vigilia della seconda Guerra Mondiale e cercando di sopravvivere durante l'occupazione tedesca. La storia è ispirata alle donne coraggiose della Resistenza francese che hanno aiutato a sconfiggere i nazisti e a salvare i bambini ebrei.

Elle e Dakota Fanning hanno recitato nello stesso progetto nel 2001 in occasione di Mi chiamo Sam, ma non erano mai apparse insieme sullo schermo.

Le due sorelle hanno dichiarato in un comunicato: "The Nightingale sarà la prima volta che recitiamo sullo schermo insieme. Abbiamo interpretato lo stesso personaggio in età diverse, ma non ci siamo mai parlate di fronte a una telecamera. Per anni abbiamo cercato un film per farlo e poi è apparsa questa gemma. Poter condividere la nostra arte e al tempo stesso portare in vita una storia così potente, come sorelle, è un sogno che diventa realtà. Siamo così fortunate nell'avere la nostra regista senza paura, Melanie Laurent, per guidarci lungo il percorso. Facciamolo, sorella!".

Il romanzo ha venduto ben 3 milioni di copie negli Stati Uniti ed è stato tradotto in 39 lingue diverse. La TriStar Pictures ne ha acquistato i diritti cinematografici nel 2015.

La sceneggiatura sarà firmata da Dana Stevens, mentre Melanie Laurent sarà la regista.