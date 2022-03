Elizabeth Taylor. la sua vita e carriera raccontate in un podcast narrato da Katy Perry

La vita e la carriera di Elizabeth Taylor verranno raccontate in un nuovo podcast e Katy Perry sarà coinvolta come voce narrante e produttrice.

La vita di Elizabeth Taylor verrà raccontata in un nuovo podcast che verrà narrato e prodotto da Katy Perry.

Il progetto sarà composto da dieci puntate e debutterà nelle prossime settimane.

Elizabeth the First, prodotto da Imperative Entertainment in collaborazione con House of Taylor e Kitty Purry Productions, permetterà di scoprire nuovi dettagli e curiosità sulla leggendaria attrice.

Il podcast è stato realizzato potendo contare sull'accesso ad archivi audio controllati da House of Taylor, che si occupa del lascito dell'attrice. Tra gli argomenti che verranno affrontati ci sono la lotta di Elizabeth Taylor per farsi strada nel mondo cinematografico dominato dagli uomini, le negoziazioni necessarie a ottenere il suo primo salario milionario per il film Cleopatra che le ha permesso di diventare l'attrice più pagata al mondo, il suo amore per i gioielli e gli investimenti, senza dimenticare le sue iniziative imprenditoriali.

Tra le puntate spazio anche alla lotta della star contro le dipendenze da alcol e droga, oltre al modo in cui ha contribuito a sostenere cause sociali e parlare apertamente di HIV e AIDS.

Katy Perry ha dichiarato: "Come la maggior parte delle persone, ero attratta dal suo glamour e continuo a trovare dei riferimenti a lei nella mia vita e nei miei progetti dal punto di vista visivo. Mi sono sempre sentita vicina a lei, mi sono persino immersa nella stessa vasca dove ha stretto l'accordo per Cleopatra! Sono ispirata dal suo coraggioso attivismo, dalle sue mosse costantemente da leader negli affari e dal suo modo di amare senza rimorsi, tutte cose che provo a fare nella mia stessa vita. Poter condividere la sua storia in questo modo è un onore".

House of Taylor ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di annunciare questo podcast realmente innovativo e unico su Elizabeth. Nel corso della sua vita, Elizabeth Taylor è stata senza alcun dubbio la donna più famosa al mondo. Come tale si è parlato e scritto di lei, è stata fotografata, citata e celebrata, oltre a essere stata giudicata, analizzata ed Elizabeth ha vissuto sotto il costante scrutinio della stampa e del pubblico. Ciò che rende Elizabeth The First straordinariamente speciale è che sarà il primo progetto che esplorerà Elizabeth come la prima star veramente eclettica".