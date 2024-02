Elizabeth Taylor, il documentario includerà la prima intervista con il figlio

Il figlio di Elizabeth Taylor, Christopher Wilding, sarà intervistato in tv per la prima volta su sua madre nel prossimo documentario dedicato alla diva del cinema prodotto da Kim Kardashian. Una delle professioniste che si occupa del progetto, Kari Lia, ha confermato che in Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, titolo provvisorio del doc, Chris Wilding, figlio della seconda unione dell'attrice con Michael Wilding, parlerà della genitrice dopo parecchi decenni.

Elizabeth Taylor in Cleopatra

Wilding, ex montatore cinematografico, apparirà nel documentario insieme a Todd Fisher, fratello di Carrie Fisher, e Aileen Getty, nuora di Taylor che ha condotto una campagna al suo fianco per aiutare i malati di AIDS. I nuovi intervistati parteciperanno insieme a Kardashian, Joan Collins e Margaret O'Brien.

Più di un semplice documentario

Nonostante fosse sempre stato restio a parlare di sua madre, Chris Wilding, secondo Kari Lia, ha dichiarato che questa è l'opportunità giusta:"C'era molto che voleva dire su sua mamma, e quando lo senti parlare capisci un lato di Elizabeth che potresti non aver capito prima. È stata la donna più fotografata e filmata per gran parte della sua vita ma l'avete sempre vista da lontano. Vogliamo portarvi dentro il suo mondo".

Un ritratto di Elizabeth Taylor

Il contributo di Kim Kardashian, l'ultima persona ad intervistare Taylor, è stato importante:"Ci sono poche persone al mondo che capiscono cosa significhi essere famose a quel livello. Kim ed Elizabeth sono naturalmente molto diverse, ma ci sono somiglianze nell'essere sotto i riflettori ogni giorno, gestire un'azienda, avere una famiglia e tutta quell'attenzione su di te per un periodo così lungo di tempo. Kim è una delle poche persone al mondo che può spiegare come ci si sente in quella situazione".

Inoltre, secondo Kari Lia, Kim Kardashian aiuterà il documentario ad arrivare anche alle nuove generazioni che potrebbero non conoscere Elizabeth Taylor e la sua grandezza:"Molte di queste icone, come Marilyn Monroe sono sfortunate nel morire abbastanza giovani ma Elizabeth Taylor è stata famosa fino al giorno della sua morte".