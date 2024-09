David Schwimmer ricorda il prezioso regalo che Elizabeth Taylor fece a sua madre

Nel corso della lunga chiacchierata nel podcast Origins con Cush Jumbo, la star di Friends David Schwimmer ha raccontato una curiosa storia che riguarda sua madre, Arlene Coleman-Schwimmer, e la diva Elizabeth Taylor.

La madre di Schwimmer era una rinomata avvocata di famiglia e ricevette un prezioso regalo da Taylor, un ringraziamento speciale per il lavoro che la signora Schwimmer svolse per lei, come ha svelato con emozione l'attore.

Una collana in regalo

David Schwimmer ha spiegato brevemente il percorso di sua madre:"Voleva essere un'attrice ma suo padre glielo proibì per via della promiscuità e cose simili. Quindi è diventata un'avvocata e alla fine si è ritrovata a rappresentare Elizabeth Taylor".

Liz Taylor con Lassie

"È cresciuta come una giovane donna che sognava di diventare Elizabeth Taylor ma alla fine è diventata una grande e potente avvocata divorzista, e rappresentò il suo idolo d'infanzia. Poiché fece un ottimo lavoro per lei, Elizabeth le regalò una delle sue collane personali come una sorta di regalo bonus per mia madre".

Arlene Coleman-Schwimmer era una donna che poteva intimidire ma era anche molto affettuosa, come ha spiegato la star di Friends:"Non si scherza con lei, è una delle persone più brillanti che conosca. Ma è anche calorosa, affettuosa, generosa e gioiosa. È il collante di tutta la famiglia".

Schwimmer non ha svelato per quale divorzio di Taylor sua madre lavorò. Premiata tre volte con l'Oscar, Elizabeth Taylor è stata sposata otto volte con sette uomini. L'attrice premio Oscar con Nicky Hilton Jr., Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, Richard Burton, John Warner e Larry Fortensky.

Tutti i suoi matrimoni finirono con un divorzio tranne il legame con il produttore Mike Todd che morì per un incidente aereo nel 1958. Da tempo malata di cuore, Elizabeth Taylor è scomparsa nel 2011 all'età di 79 anni, dopo un ricovero al Cedars-Sinai Medical Center.