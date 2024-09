Elizabeth Olsen parla di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino e del suo futuro nel MCU

Dopo aver debuttato nel MCU con il ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch in Avengers: Age of Ultron del 2015, Elizabeth Olsen ha avuto un ruolo ricorrente in un paio di franchise diversi prima di trovarsi finalmente al centro della scena in WandaVision.

Lanciata nel 2021, WandaVision è stata la prima serie TV Disney+ dei Marvel Studios e, per molti fan, è ancora tra le migliori. Doctor Strange nel Multiverso della Follia seguì l'anno successivo, ma risultò divisivo a causa del suo ritratto malvagio della Strega Scarlatta. Corrotta dal Darkhold, Wanda si scatenò in una furia omicida attraverso il Multiverso prima di togliersi apparentemente la vita.

Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Le parole della Olsen e la sorpresa per Robert Downey Jr.

The Standard ha recentemente parlato con la Olsen e ha iniziato chiedendole cosa ne pensasse del ritorno shock di Robert Downey Jr. nel MCU nei nuovi panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

"Un sacco di gente mi mandava messaggi dicendo: 'Non posso credere a questa cosa di Downey, lo sapevi?' E io pensavo: 'Non ho idea di cosa stiate parlando'. Sono dovuta andare su internet per scoprirlo", ha ammesso l'attrice. "_C'è un cervello Marvel che ci fa sapere quando è in preparazione un nuovo film o una serie TV".

Olsen ha aggiunto: "Ho adorato Wandavision, che ha aperto un mondo intero per me e per il personaggio, totalmente diverso da quello in cui ho firmato per la prima volta 10 anni fa. Poi Multiverse of Madness è stata una cosa completamente diversa, ma ho avuto modo di seguire il filo della storia di questa donna e di raccontarla in modo diverso e sorprendente".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Scarlet Witch in un'immagine

Alla domanda su quale potrebbe essere il suo futuro nel MCU, l'attrice di Scarlet Witch ha risposto: "Nessuno mi sta legando a nulla. Ma ci sono molte conversazioni che vertono sulla domanda 'Cosa ci piacerebbe fare?' Ed è sempre come tornare in una famiglia: il mio dialect coach, il mio movement coach, gli stunt, la troupe, gli operatori di ripresa... È molto bello farne parte".

In una conversazione separata con Happy Sad Confused, la Olsen ha anche condiviso i suoi pensieri sull'imminente lancio di Agatha All Along. Pur non avendo voluto fare alcun cenno al suo coinvolgimento nella serie (purtroppo non ci aspettiamo la comparsa di Scarlet Witch), ha detto: "Sono davvero entusiasta per Kathryn Hahn. Il cast è incredibilmente divertente. Sono entusiasta per loro".