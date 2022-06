Elizabeth Olsen, il test della macchina della verità e l'abbandono del gruppo degli Avengers

Elizabeth Olsen è stata protagonista di un test con una macchina della verità fatto per Vanity Fair; l'attrice ha parlato della chat WhatsApp degli Avengers e del perché non ne faccia più parte!

Nel corso del test con la macchina della verità fatto per Vanity Fair, Elizabeth Olsen ha iniziato mentendo. Alla richiesta se mentisse più o meno spesso, l'attrice ha risposto di non farlo mai. E la macchina ha indicato la non veridicità dell'affermazione.

Nonostante questo inizio, per il resto, la protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha puntualmente risposto alle domande senza mai mentire. L'attrice ha parlato dell'abbandono della chat WhatsApp degli Avengers e del fatto che non abbia profili social. Dopo essersi soffermata su questo suo lato per nulla social addicted, Elizabeth Olsen ha espresso il suo desiderio di essere una fattona: "Sono un'aspirante fattona. Si tratta di qualcosa in cui non sono molto brava. Ho appena ricominciato a provarci dopo dieci anni!".

Infine, il volto di Scarlet Witch ha parlato della sua amicizia con Chris Evans, delle sue doti da ballerino di tip tap e dei suoi strani pollici che incuriosiscono tutti. A parte l'inizio un po' complesso, l'intervista si è svolta in modo estremamente divertente e colloquiale.