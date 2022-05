Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen difende i film Marvel: "Certe critiche mi infastidiscono"

Nel corso di un'intervista con The Independent, Elizabeth Olsen se l'è presa, infervorandosi, con chi sottovaluta puntualmente i film del Marvel Cinematic Universe.

Reduce da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen si è infervorata contro chi sottovaluta puntualmente i film e le serie del Marvel Cinematic Universe. L'interprete ha dichiarato: "Non dico che facciamo film indie o arthouse... Però, un approccio del genere mi infastidisce perché sottovaluta il team meraviglioso che sta dietro i progetti Marvel. Ai nostri titoli hanno lavorato tantissimi artisti vincitori di premi. Mi sento sottovalutata a essere sempre oggetto di un ragionamento del genere".

Elizabeth Olsen comprende che la Marvel fa un certo tipo di film per un vasto pubblico, ma crede che questo non dovrebbe togliere nulla alla maestria dei professionisti che lavorano per progetti del genere.

L'interprete ha proseguito: "Dal punto di vista di un attore, comunque, lo capisco; comprendo perfettamente le differenze nella performance. Ma penso che buttare la Marvel sotto l'autobus voglia dire screditare le centinaia di persone di talento della troupe. È qui che divento un po' aggressiva".

La Olsen ha rivelato che sarebbe dovuta apparire solo in tre film Marvel quando è stata scritturata per la prima volta nel ruolo, ed è stata piacevolmente sorpresa che lo studio abbia voluto continuare a lavorare con lei.

"Ho firmato per fare solo un paio di film, quindi continua a essere una sorpresa quando vogliono impiegarmi per altri progetti. Credo di essere stata davvero fortunata", ha proseguito l'attrice.

Finché la qualità rimane alta, Elizabeth Olsen è ben disposta a continuare a far parte del Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha chiosato: "Non so quanto siano grandi le prospettive di sviluppo, in realtà, ma sono pronta a tutto, purché le idee siano buone!".

Al momento, l'attrice è al cinema in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi.