Elizabeth Olsen: "Credo che Scarlet Witch sia morta, ma spero che la riportino in vita"

Sembra che la maggior parte dei fan sia d'accordo sul fatto che i Marvel Studios abbiano commesso un grave errore permettendo allo scrittore Michael Waldron di occuparsi dell'arco narrativo della Scarlett Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

WandaVision ha visto i poteri di Wanda Maximoff evolversi a un livello successivo dopo la creazione di Westview's Hex, tuttavia, Waldron ha scelto di portare la Vendicatrice su un sentiero molto più oscuro che l'ha vista causare un caos sanguinoso in tutto il Multiverso nel tentativo di riconquistare i suoi figli, Billy e Tommy.

Il sequel di Doctor Strange si è concluso con Wanda che sembra essersi tolta la vita dopo aver distrutto ogni copia del Darkhold nel Multiverso. È stato un modo piuttosto deludente di concludere la sua storia, anche se ci aspettiamo che Agatha All Along chiarisca il suo status (Wanda potrebbe essere alla fine della Strada delle Streghe?), e che il personaggio ritorni nel tanto vociferato standalone di Scarlet Witch.

Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Le parole dell'attrice

Jimmy Kimmel ha recentemente incontrato Elizabeth Olsen e le ha chiesto se l'eroina-villain sia davvero morta. "Penso di sì. Penso anch'io di essere morta. Sì, e c'è stata una luce rossa di energia esplosiva... Penso di essere morta", ha ammesso l'attore. "Implorerei di lasciare una finestra aperta. Mi sono divertita così tanto a fare questi film. Mi piacerebbe capire come essere intelligentemente un non-morta".

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in una scena del terzo episodio

"Dobbiamo trovare gli sceneggiatori più intelligenti per capire come dare un senso a tutto questo. Sono aperta all'idea di resuscitare", ha aggiunto Olsen.

Nella stessa conversazione, Kimmel ha fatto notare alla star di His Three Daughters che la Strega Scarlatta è probabilmente più potente di Thor. "Penso di sì. Credo che la teoria dica che Wanda potrebbe batterlo", ha riconosciuto l'attrice. "Non so... non ho mai giocato con il martello, non credo... ancora. Non so se è successo davvero. Penso che probabilmente potrei in qualche modo manipolarlo ed entrare nel suo corpo per fare le stesse cose che fa lui".

Come già detto, la storia di WandaVision continuerà in Agatha All Along nel corso di questa settimana e poi nella serie Visione con Paul Bettany. Si dice che la Olsen vi farà ritorno, anche se nei panni di Virginia, la moglie androide dell'Avenger.