Elizabeth Olsen sarà l'assassina Candy Montgomery nel true crime Love and Death per HBO Max

Elizabeth Olsen sarà protagonista della miniserie HBO Max Love and Death, dove interpreterà l'assassina texana Candy Montgomery. Nicole Kidman si occuperà della produzione esecutiva della serie true crime insieme allo sceneggiatore David E. Kelley e alla regista Lesli Linka Glatter.

The Avengers: Age of Ultron - Elisabeth Olsen alla premiere

Love and Death sarà basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli del Texas Monthly. Nella logline dello show si legge, "Due coppie che frequentano la chiesa si godono le gioie familiari in una cittadina del Texas finché qualcuno non prende in mano un'ascia."

"Questa sua è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza. Siamo entusiasti di collaborare con David, Lesli, Nicole e Per e siamo incredibilmente fortunati ad avere Elizabeth al centro della nostra storia per far emergere la complessità di Candy che rendono questa storia così indimenticabile", ha dichiarato Sarah Aubrey di HBO Max.

la sceneggiatura di Love and Death sarà scritta da David E. Kelley, mentre Lesli Linka Glatter dirigerà tutti gli episodi; entrambi produrranno la miniserie insieme a Lionsgate. Tra i produttori esecutivi figurano Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown e Megan Creydt per Texas Monthly, Matthew Tinker, Michael Klick ed Helen Verno.

Oltre a Elizabeth Olsen, curiosamente anche Elisabeth Moss interpreterà il personaggio di Candy Montgomery in una serie intitolata Candy, prodotta da Universal Content Productions.

Wandavision, Elizabeth Olsen: "Mia madre mi ha chiamato col nome del personaggio sbagliato per 4 anni"

I fan possono godere dell'interpretazione di Elizabeth Olsen in WandaVision, disponibile in streaming su Disney+. L'attrice ritornerà sul grande schermo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al cinema dal 25 marzo 2022.