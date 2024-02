Elizabeth Debicki affascinata da Cillian Murphy:'Tutto il mondo ha una cotta per lui'

Elizabeth Debicki è una delle star che hanno partecipato nella notte hollywoodiana ai SAG Award e tra le varie interviste rilasciate durante la serata per la cerimonia di premiazione ha parlato dell'amore globale per la star di Oppenheimer Cillian Murphy, che l'attrice non ha mai conosciuto pur avendola incrociata nei vari appuntamenti della stagione dei premi.

"Penso che sia l'essere umano magnifico in assoluto. Chi non ha una grande cotta per Cillian Murphy? L'intero mondo" ha esclamato l'interprete di Lady Diana nella serie Netflix The Crown "Ogni volta che si è avvicinato a me mi sono allontanata".

L'affetto per Cillian Murphy

Nonostante non abbia mai parlato con l'attore, Debicki ha avuto modo di conoscere la moglie Yvonne McGuinness:"È una donna così gentile, quindi forse andrò a salutarla" ha concluso l'attrice.

Cillian Murphy è uno degli attori maggiormente apprezzati a Hollywood negli ultimi anni grazie al successo della serie Peaky Blinders, in cui recita nei panni del protagonista Tommy Shelby e nell'ultimo anno grazie al ruolo di J. Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, Oppenheimer, che racconta il percorso che portò alla costruzione della prima bomba atomica.

Elizabeth Debicki ha vinto il premio per la miglior interpretazione femminile in una serie drammatica per il suo ruolo di Lady Diana Spencer in The Crown mentre Cillian Murphy si è aggiudicato il riconoscimento per la miglior interpretazione maschile in un ruolo da protagonista per Oppenheimer.