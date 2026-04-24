"Mi hanno detto che non potevo dirigere uomini": Elizabeth Banks contro il patriarcato a Hollywood

L'attrice e regista ha ricordato di quando le era stato sconsigliato di dirigere un cast di uomini perché probabilmente non avrebbero seguito i suoi ordini sul set

Elizabeth Banks è apparsa di recente al Kelly Clarkson Show per promuovere la sua nuova serie su Peacock The Miniature Wife e le è stato chiesto di raccontare delle volte in cui si è sentita sminuita come attrice, regista e produttrice a Hollywood.

Quindi, non ha esitato a ricordare quando le fu detto che non avrebbe potuto dirigere attori maschi se fosse passata dietro la macchina da presa. "Mi è stato letteralmente detto, dato che dirigo film, che 'non puoi dirigere gli uomini. Non ti seguiranno'", ha dichiarato. "E poi ho diretto Ray Liotta, che aveva interpretato Henry Hill in Quei bravi ragazzi, e penso di aver fatto centro. Fatto. Va tutto bene".

Charlie's Angels: una scena con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska

L'impegno di Elizabeth Banks contro gli stereotipi a Hollywood

Nelle interviste passate, Banks aveva espresso con sincerità la sua frustrazione per il fatto che i media avessero ridotto il suo remake di Charlie's Angels a un film per sole donne.

Nel 2022 aveva dichiarato al New York Times che avrebbe voluto che la campagna promozionale del film "non fosse stata presentata come un prodotto destinato esclusivamente alle donne", aggiungendo in seguito a Rolling Stone che quella era comunque l'unica prospettiva che i media erano interessati a perpetuare.

"Gran parte della storia che i media volevano raccontare su Charlie's Angels era che si trattasse di una sorta di manifesto femminista", ha ricordato Banks. "La gente continuava a dire: 'Sei la prima regista donna di "Charlie's Angels'! E io pensavo: 'Hanno fatto solo una serie TV e i film di McG, ma di cosa state parlando? Non c'è una tradizione così lunga'. Mi piaceva semplicemente il franchise. Da parte mia non c'era questa ambizione da femminista. È stata aggiunta da loro, ed è stato un po' deludente. Mi è sembrato che incasellasse me e il pubblico del film".

Charlie's Angels: Elizabeth Banks in una scena del film

Hollywood e la promozione di un film per sole donne

Banks ha ricordato anche di aver dovuto chiedere che il film venisse promosso anche tra gli uomini e non solo tra le donne. "Ricordo di aver parlato con una persona che mi ha detto: 'Avrete una collaborazione con Drybar' - che è, insomma, un salone specializzato in acconciature. E io ho risposto: 'Va bene... ma potremmo avere uno spot durante i playoff di baseball?' È stato interessante vedere come l'industria percepisce i progetti che hanno come protagoniste le donne. È stata una vera lezione per me".

Quando Kelly Clarkson le ha chiesto se sentirsi dire che non può dirigere film con protagonisti solo uomini non alimentasse il suo desiderio di farlo, Banks ha risposto: "Sì, certo!".