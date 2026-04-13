Hunger Games - L’alba sulla mietitura, la saga torna alle origini con il nuovo prequel

La Lionsgate ha pubblicato il nuovo trailer di Hunger Games - L'alba sulla mietitura, il secondo prequel della saga cinematografica, che riporterà al centro i celebri e macabri Giochi che hanno reso celebre questa storia, prima nei romanzi e successivamente anche sul grande schermo.

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Joseph Zada in una scena

Un ritorno alle origini per Hunger Games

Con l'adattamento di L'alba sulla mietitura, la saga cinematografica è destinata a tornare alle sue origini perché riporta il racconto al cuore più crudo e spietato della storia: i Giochi e il loro significato politico e umano.

Ambientato molti anni prima delle vicende di Katniss, il film si concentra su una nuova Mietitura - quella che coinvolge un giovane Haymitch Abernathy - e recupera così un punto di vista interno ai distretti, in particolare alle loro condizioni di povertà, oppressione e disperazione.

Cosa racconta questo nuovo prequel del franchise

Basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Collins del 2025, è ambientato 24 anni prima degli eventi del primo film e segue la storia di Haymitch Abernathy, mentore di Katniss Everdeen e collega vincitore del Distretto 12, a partire dalla mattina del sorteggio dei 50esimi Hunger Games.

Poiché i 50esimi Giochi segnano il secondo Quarter Quell di Panem - che si svolge ogni 25 anni - ogni distretto del paese distopico deve inviare al Capitol il doppio dei tributi. Invece dei 24 tributi standard, 48 ragazzi dovranno combattere all'ultimo sangue negli Hunger Games.

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Ralph Fiennes in una scena

I nuovi attori del cast, tra vecchie e nuove conoscenze

Joseph Zada è il protagonista e interpreta Haymitch, affiancato da Jesse Plemons nei panni del giovane Plutarch Heavensbee; Ralph Fiennes nel ruolo del malvagio presidente Snow; Glenn Close nei panni di Drusilla Sickle, una funzionaria del Distretto 12; Kieran Culkin nel ruolo dell'eccentrico conduttore televisivo Caesar Flickerman.

Con loro ci sono anche Elle Fanning nei panni della giovane Effie Trinket; Mckenna Grace nel ruolo della tributa del Distretto 12 Maysilee Donner; Maya Hawke nei panni della giovane Wiress; Whitney Peak nei panni di Lenore Dove Baird, l'interesse amoroso di Haymitch; e Kelvin Harrison Jr. nei panni del giovane Beetee Latier.

Quando esce in Italia Hunger Games - L'alba sulla mietitura

Questo secondo prequel della saga arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026, praticamente in contemporanea con l'uscita internazionale, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più attesi di quell'autunno e segnando il ritorno del franchise sul grande schermo a pochi anni dal precedente prequel, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.