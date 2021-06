Élite - Storie brevi: Omar, Ander, Alexis, su Netflix in streaming da oggi

Élite - Storie brevi: Omar - Ander - Alexis è il terzo cortometraggio che va ad arricchiare la trama della serie tv, disponibile da oggi su Netflix in streaming!

Élite - Storie brevi: Omar, Ander, Alexis è il terzo cortometraggio che va ad arricchiare la trama della serie tv, disponibile da oggi 16 giugno 2021 su Netflix in streaming!

Prima della premiere di Élite che arriva con la quarta stagione questo venerdì, Netflix ha deciso di lanciare una nuova puntata speciale di Storie brevi ogni giorno che precede i nuovi episodi. Oggi in Omar/Ander/Alexis vedremo Ander in remissione che decide di trascorrere l'estate ad aiutare il suo partner di chemio Alexis ad affrontare le cure. Dopo poco più di un anno, è finalmente tempo di tornare nell'esclusivo liceo de Las Encinas, ancora una volta nelle storie dei giovani protagonisti.

Elite: una scena della serie

La stagione 3 di Élite infatti era stata diffusa a marzo del 2020 e appena due mesi dopo il servizio streaming aveva annunciato il rinnovo della serie, per la gioia di tutti i fan. A pesare sulla produzione della stagione 4 però c'era stato uno stop forzato nel mese di agosto, dovuto al virus. Per fortuna i mesi trascorsi in attesa di nuovi episodi erano stati allietati, a febbraio, da un altro grande annuncio: quello che ha confermato la produzione di Élite 5.

Élite è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.