Élite 7: ecco le prime immagini del debutto di Anitta nella serie Netflix

Netflix ha diffuso sui suoi account social alcune nuove immagini della Stagione 7 di Élite, la serie teen che ha conquistato un grande pubblico di appassionati negli anni, tanto da diventare una delle più longeve della piattaforma. A suscitare interesse anche le prime immagini di Anitta.

La cantante brasiliana, infatti, farà il suo debutto nel corso della stagione, che verrà diffusa in streaming il prossimo 20 ottobre.

Nella Stagione 6 di Élite avevamo dato il benvenuto nel cast a Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana, i nuovi volti della serie dopo un cambio di protagonisti.

Elite 7: un teaser svela la data di uscita della nuova stagione

La sinossi delle puntate precedenti era la seguente: "Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rifarsi una reputazione coprendo i disastri del passato. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGBTI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo".